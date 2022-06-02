В Петербурге двое мужчин устроили рандеву со школьницами в подвале

Полиция Кировского района Петербурга разбирается во «взрослой» жизни двух 13-летних школьниц. Одну из них увезли в больницу после встречи с двумя мужчинами в подвале.



Патруль полиции накануне около 11 утра у дома 32 по улице Зайцева увидел странную парочку — шатающегося мужчину в компании девочки-подростка, стало известно «Фонтанке» 2 июня. Когда их посадили в машину, чтобы везти в отдел (там на мужчину хотели составить протокол о «потреблении наркотических средств»), школьница рассказала, что вместе с подругой-одногодкой провела ночь с 31 мая на 1 июня в компании 24-летнего задержанного и его 26-летнего товарища. По предварительной информации, сначала они были в квартире дома на улице Васи Алексеева, а потом спустились в подвал, где был половой контакт. Его мужчины снимали на видео. Запись нашли в телефоне задержанного мужчины.

