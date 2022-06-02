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    В Петербурге двое мужчин устроили рандеву со школьницами в подвале

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    15 комментариев

    Полиция Кировского района Петербурга разбирается во «взрослой» жизни двух 13-летних школьниц. Одну из них увезли в больницу после встречи с двумя мужчинами в подвале.

    Патруль полиции накануне около 11 утра у дома 32 по улице Зайцева увидел странную парочку — шатающегося мужчину в компании девочки-подростка, стало известно «Фонтанке» 2 июня. Когда их посадили в машину, чтобы везти в отдел (там на мужчину хотели составить протокол о «потреблении наркотических средств»), школьница рассказала, что вместе с подругой-одногодкой провела ночь с 31 мая на 1 июня в компании 24-летнего задержанного и его 26-летнего товарища. По предварительной информации, сначала они были в квартире дома на улице Васи Алексеева, а потом спустились в подвал, где был половой контакт. Его мужчины снимали на видео. Запись нашли в телефоне задержанного мужчины.

    Вторую школьницу нашли также на улице Зайцева. Полицейские вызвали скорую, которая госпитализировала подростка с отравлением психотропами и алкоголем.

    Сотрудники полиции, по предварительной информации, в ходе расследования выяснили, что якобы девочки при знакомстве с молодыми людьми уверили их, что им есть 18 лет, и секс был по обоюдному согласию.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (14)

    Mafioza
    Малолетки хотели и нашли себе приключения, ну а эти.. молодые люди) теперь у них будет много времени, чтобы подумать о своей ошибке.
    07A
    В вкраине уже бы уехали с нацбатом на фронт, там таких привечают.
    Mazzzz
    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела! Проблема однако , тюрьмы нынче не для таких элементов .
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