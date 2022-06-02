Эмбер Хёрд прокомментировала решение суда и рассказала о «последствиях для других женщин»

Экс-супруга Джонни Деппа Эмбер Хёрд призналась, что разочарована решением присяжных, признавших ее виновной в клевете на актера за колонку о сексуальном насилии.

«Разочарование, которое я испытываю, превыше всяких слов. Гора доказательств, которую я представила, оказалась недостаточна против непропорциональной силы, влияния и власти моего бывшего мужа», – сказано в опубликованном от лица актрисы сообщении.



Актриса также отметила, что «еще больше она разочарована тем, какое значение вердикт будет иметь для других женщин». По ее словам, это откат от идеи о том, что насилие против женщины должно восприниматься серьезно.

