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    Эмбер Хёрд прокомментировала решение суда и рассказала о «последствиях для других женщин»

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    Экс-супруга Джонни Деппа Эмбер Хёрд призналась, что разочарована решением присяжных, признавших ее виновной в клевете на актера за колонку о сексуальном насилии.

    «Разочарование, которое я испытываю, превыше всяких слов. Гора доказательств, которую я представила, оказалась недостаточна против непропорциональной силы, влияния и власти моего бывшего мужа», – сказано в опубликованном от лица актрисы сообщении.

    Актриса также отметила, что «еще больше она разочарована тем, какое значение вердикт будет иметь для других женщин». По ее словам, это откат от идеи о том, что насилие против женщины должно восприниматься серьезно.

    «Это откат от идеи о том, что насилие против женщины должно восприниматься серьезно», – предупредила актриса.

    «Мне грустно, что я проиграла, но еще грустнее мне от того, что я потеряла право говорить свободно и открыто, право, которое, я думала, что имела, будучи американкой», – написала Хёрд, напомнив, что выиграла аналогичный иск против Деппа в Великобритании.

    Хёрд признана виновной по всем пунктам обвинения. Согласно вердикту присяжных, заявления Хёрд о бывшем муже были ложными. Сумма требований Джонни Деппа к Эмбер Хёрд составляла 50 миллионов долларов. Однако, компенсация составит 15 миллионов долларов.

    Справка

    Иск 58-летнего Деппа к 36-летний Хёрд был подан после ее статьи в газете The Washington Post. В декабре 2018 года женщина обвинила бывшего супруга в домашнем насилии. При том, что имя Деппа напрямую не было названо, после таких обвинений против актера сыграла «культура отмены». Ему отказали в нескольких ролях, в том числе и тех, что уже были в работе, а также подвергли серьезной критике.

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