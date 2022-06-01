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    Пожар на Складской улице в Петербурге окончательно потушен

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    ГУ МЧС по Петербургу 1 июня сообщает о ликвидации пожара на Складской, 6. Огонь больше не распространялся, локализовавшись на 200 квадратных метрах. По последним данным, пострадавших нет.

    Сигнал о возгорании в торгово-производственном здании в Невском районе поступил около шести вечера. Почти сразу же ранг пожара подняли с первого до второго. Тушением занимались более 40 сотрудников МЧС.

    Как рассказали «Фонтанке» соседи погорельцев, огонь уничтожил предположительно цех по производству ламината. ЧП заинтересовалась прокуратура.

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