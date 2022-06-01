Министр образования объяснил, чем заменят болонскую систему

Новая система высшего образования вберет в себя российский и советский опыт, накопленный за 20–30 лет, в частности наработки МИФИ Новосибирского университета. Об этом 1 июня сообщил министр образования Валерий Фальков. Текст опубликован в Telegram-канале министерства. Неделю назад, напомним, он анонсировал уход от болонской системы, которую назвал «прожитым этапом».
«Опираясь на эти принципы и учитывая предыдущий уникальный опыт развития, мы выстроим систему, которая будет привлекательна для иностранцев и в то же время станет полностью отвечать национальным интересам», — сказал Фальков во вторник.
Он также отметил, что определять конкретные форматы будут российские университеты вместе с представителями профессиональных сообществ. Фальков указал на проблемы Болонского процесса в России. По его словам, поступление в магистратуру (после бакалавриата) без профильного образования ведет к снижению качества образования.
Фальков заявил, что частично элементы болонской системы могут сохраниться: по его словам, «коренной слом» существующей в России сейчас системы не нужен, «на старте нового этапа развития отечественной системы высшего образования надо прагматично подойти ко всему накопленному опыту, отделить зерна от плевел».