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    Министр образования объяснил, чем заменят болонскую систему

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    6 комментариев

    Новая система высшего образования вберет в себя российский и советский опыт, накопленный за 20–30 лет, в частности наработки МИФИ Новосибирского университета. Об этом 1 июня сообщил министр образования Валерий Фальков. Текст опубликован в Telegram-канале министерства. Неделю назад, напомним, он анонсировал уход от болонской системы, которую назвал «прожитым этапом».

    «Опираясь на эти принципы и учитывая предыдущий уникальный опыт развития, мы выстроим систему, которая будет привлекательна для иностранцев и в то же время станет полностью отвечать национальным интересам», — сказал Фальков во вторник.

    Он также отметил, что определять конкретные форматы будут российские университеты вместе с представителями профессиональных сообществ. Фальков указал на проблемы Болонского процесса в России. По его словам, поступление в магистратуру (после бакалавриата) без профильного образования ведет к снижению качества образования.

    Фальков заявил, что частично элементы болонской системы могут сохраниться: по его словам, «коренной слом» существующей в России сейчас системы не нужен, «на старте нового этапа развития отечественной системы высшего образования надо прагматично подойти ко всему накопленному опыту, отделить зерна от плевел».

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    Комментарии (6)

    266319693
    Пойду к старому врачу, то есть, пойду к совку с советским образованием? :))
    SKP(тм)
    Российское образование это днище.
    Всякий совок его хвалит-хвалит из всех своих совковых сил, а вот когда его, совка, спрашиваешь что он думает о качестве новых работников-сотрудников-специалистов у него на работе, о новых врачах, юристах, менеджерах, вот тут начинается момент истины.

    Почему-то когда это его, совка, лично касается, тут начинаются прозрения и отговорки типа: "образование у нас великолепное, вот только у меня на работе пришедшие недавние выпускники все тупицы, неучи и дебилы"...
    или " оперироваться пойду только к старому врачу, не к выпускникам нового времени, ни в коем случае"...
    Xrundel
    Они то Болонскую систему внедрить не смогли ,то уж что то создать новое для этих товарищей за пределами возможного
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