Министр образования объяснил, чем заменят болонскую систему

Российское образование это днище.

Всякий совок его хвалит-хвалит из всех своих совковых сил, а вот когда его, совка, спрашиваешь что он думает о качестве новых работников-сотрудников-специалистов у него на работе, о новых врачах, юристах, менеджерах, вот тут начинается момент истины.



Почему-то когда это его, совка, лично касается, тут начинаются прозрения и отговорки типа: "образование у нас великолепное, вот только у меня на работе пришедшие недавние выпускники все тупицы, неучи и дебилы"...

или " оперироваться пойду только к старому врачу, не к выпускникам нового времени, ни в коем случае"...