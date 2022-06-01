Борис Джонсон сказал, что его отставка была бы «безответственным решением» на фоне ситуации на Украине

Уход с поста премьер-министра Великобритании будет безответственным решением на фоне экономической ситуации в стране и конфликта на Украине. Такое заявление сделал глава правительства Борис Джонсон 1 июня, пишет The Telegraph.



«Я много и долго думал об этих вопросах, и я просто не могу представить, как мой уход в отставку в нынешней ситуации может считаться ответственным решением», — сказал он.

