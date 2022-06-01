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    Борис Джонсон сказал, что его отставка была бы «безответственным решением» на фоне ситуации на Украине

    1906
    9 комментариев

    Уход с поста премьер-министра Великобритании будет безответственным решением на фоне экономической ситуации в стране и конфликта на Украине. Такое заявление сделал глава правительства Борис Джонсон 1 июня, пишет The Telegraph.

    «Я много и долго думал об этих вопросах, и я просто не могу представить, как мой уход в отставку в нынешней ситуации может считаться ответственным решением», — сказал он.

    Издание отмечает, что Джонсон вскоре может столкнуться с вотумом недоверия из-за скандала partygate — вечеринок на Даунинг-стрит в период общенационального локдауна. Сам политик признал свою ответственность и заявил, что «усвоил урок».

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    Комментарии (9)

    Vasya11
    Какие злые. Не дают порадоваться Бориске и поплясать на костях.
    Всё то они отслеживают. И возможно начинают о чём-то догадываться.
    Для Бориски праздник только начинается. А они вдруг об какой-то отставке заговорили.
    Тем более, что отставка подразумевает недоверие со стороны вышестоящего правления.
    Вася Петров
    Гнать его ссаными тряпками, чуть ЕС под откос не пустил, теперь Украина без него не проживет. Пусть выдвигается на должность премьер-министра Украины.
    zlopopik
    Бориска, не сдавайся, сейчас самое время на откатах жиреть!
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