Хельга и Хоакин из Ленинградского зоопарка спустя 5 месяцев снова стали родителями

Игрунки Хоакин и Хельга снова стали родителями. Первый их малыш появился в декабре, а 1 июня Ленинградский зоопарк объявил, что вот уже больше двух недель в вольере четыре обезьянки, а не три.



«13 декабря появился на свет старший детёныш, а 13 мая, ровно через 5 месяцев, — младшенький. Игрунки вынашивают детёнышей как раз около 5 месяцев», — объяснили реактивное появление на свет в зоопарке.

