Хельга и Хоакин из Ленинградского зоопарка спустя 5 месяцев снова стали родителями

Ленинградский зоопарк / Telegram
Игрунки Хоакин и Хельга снова стали родителями. Первый их малыш появился в декабре, а 1 июня Ленинградский зоопарк объявил, что вот уже больше двух недель в вольере четыре обезьянки, а не три.
«13 декабря появился на свет старший детёныш, а 13 мая, ровно через 5 месяцев, — младшенький. Игрунки вынашивают детёнышей как раз около 5 месяцев», — объяснили реактивное появление на свет в зоопарке.
Сотрудники рассказывают, что сначала первенец ревновал родителей к малышу и даже дрался с ними. Но потом он понял, что внимания им дают поровну, и успокоился. Теперь игрунки живут в вольере вчетвером большой дружной семьёй. Новорожденного сейчас в основном носит на спинке отец Хоакин. Ребенок чувствует себя замечательно.
«Фонтанка» писала, что 1 июня, в День защиты детей, Ленинградский зоопарк устроил большую бесплатную программу для юных посетителей. Посмотреть на гигантскую очередь из желающих можно здесь.