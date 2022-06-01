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    Хельга и Хоакин из Ленинградского зоопарка спустя 5 месяцев снова стали родителями

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    Ленинградский зоопарк / Telegram

    Игрунки Хоакин и Хельга снова стали родителями. Первый их малыш появился в декабре, а 1 июня Ленинградский зоопарк объявил, что вот уже больше двух недель в вольере четыре обезьянки, а не три.

    «13 декабря появился на свет старший детёныш, а 13 мая, ровно через 5 месяцев, — младшенький. Игрунки вынашивают детёнышей как раз около 5 месяцев», — объяснили реактивное появление на свет в зоопарке.

    Сотрудники рассказывают, что сначала первенец ревновал родителей к малышу и даже дрался с ними. Но потом он понял, что внимания им дают поровну, и успокоился. Теперь игрунки живут в вольере вчетвером большой дружной семьёй. Новорожденного сейчас в основном носит на спинке отец Хоакин. Ребенок чувствует себя замечательно.

    «Фонтанка» писала, что 1 июня, в День защиты детей, Ленинградский зоопарк устроил большую бесплатную программу для юных посетителей. Посмотреть на гигантскую очередь из желающих можно здесь.

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