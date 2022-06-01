    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 22

    3 м/с, ю-в

    766мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.61eur62.74
    Отмена маршрутокОбрушение ипотекиУголовное дело КГИОПДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В День защиты детей в Ленинградском зоопарке выстроилась гигантская очередь из желающих прогуляться с ежом

    1691
    3 комментария

    В День защиты детей 1 июня в Ленинградском зоопарке устроили большую бесплатную программу для юных посетителей. Очередь из родителей, желающих приобщить своих чад к животному миру, выстроилась на сотни метров.

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    К середине дня шумная очередь на вход в Ленинградский зоопарк, петляя по Александровскому парку, растянулась до Мюзик-холла. Сотрудники зоопарка даже вынуждены были открыть еще один вход — через экзотариум. В честь праздника всех несовершеннолетних посетителей пропускают бесплатно.

    ПоделитьсяПоделиться

    На «Тропе следопыта» юные посетители могли «прогуляться» с ежом, хорьком и кроликом. Ёж от своего звездного часа явно был не в большом восторге, но вскоре освоился и принялся обследовать территорию, почти не отвлекаясь на любопытных зрителей.

    ПоделитьсяПоделиться

    Помимо этого, для детей в зоопарке подготовили игру-квест, викторины и экскурсию.

    ПоделитьсяПоделиться

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Mafioza
    Бедные дети, даже ёжик для них в новинку.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close