В День защиты детей в Ленинградском зоопарке выстроилась гигантская очередь из желающих прогуляться с ежом

В День защиты детей 1 июня в Ленинградском зоопарке устроили большую бесплатную программу для юных посетителей. Очередь из родителей, желающих приобщить своих чад к животному миру, выстроилась на сотни метров.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
К середине дня шумная очередь на вход в Ленинградский зоопарк, петляя по Александровскому парку, растянулась до Мюзик-холла. Сотрудники зоопарка даже вынуждены были открыть еще один вход — через экзотариум. В честь праздника всех несовершеннолетних посетителей пропускают бесплатно.
На «Тропе следопыта» юные посетители могли «прогуляться» с ежом, хорьком и кроликом. Ёж от своего звездного часа явно был не в большом восторге, но вскоре освоился и принялся обследовать территорию, почти не отвлекаясь на любопытных зрителей.
Помимо этого, для детей в зоопарке подготовили игру-квест, викторины и экскурсию.