Глава МИД Финляндии призвал «сохранять спокойствие» в вопросе переговоров с Турцией

Финляндию ждут еще несколько раундов переговоров с Турцией по вопросу вступления Суоми и Швеции в НАТО. Важно сохранять спокойствие, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.



«Посмотрим, какие результаты мы получим. И как на ситуацию могут повлиять НАТО и другие государства-члены. Самое важное сейчас – это сохранять спокойствие», – сказал он 1 июня (цитата по Yle).

