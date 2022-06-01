Глава МИД Финляндии призвал «сохранять спокойствие» в вопросе переговоров с Турцией

Финляндию ждут еще несколько раундов переговоров с Турцией по вопросу вступления Суоми и Швеции в НАТО. Важно сохранять спокойствие, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.
«Посмотрим, какие результаты мы получим. И как на ситуацию могут повлиять НАТО и другие государства-члены. Самое важное сейчас – это сохранять спокойствие», – сказал он 1 июня (цитата по Yle).
По словам дипломата, другие страны-члены НАТО поддерживают присоединение к альянсу Финляндии и Швеции.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна всё ещё не получила каких-либо конкретных предложений по урегулированию вопроса по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Также он недоволен прошедшими переговорами с представителями этих стран.