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    Глава МИД Финляндии призвал «сохранять спокойствие» в вопросе переговоров с Турцией

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    Финляндию ждут еще несколько раундов переговоров с Турцией по вопросу вступления Суоми и Швеции в НАТО. Важно сохранять спокойствие, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

    «Посмотрим, какие результаты мы получим. И как на ситуацию могут повлиять НАТО и другие государства-члены. Самое важное сейчас – это сохранять спокойствие», – сказал он 1 июня (цитата по Yle).

    По словам дипломата, другие страны-члены НАТО поддерживают присоединение к альянсу Финляндии и Швеции.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна всё ещё не получила каких-либо конкретных предложений по урегулированию вопроса по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Также он недоволен прошедшими переговорами с представителями этих стран.

    Переговоры между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом прошли 25 мая. Турция неоднократно называла условия, при которых готова согласиться на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. От них требуют письменных гарантий того, что они прекратят поддержку запрещенных в Турции террористических организаций, в том числе Рабочей партии Курдистана (РПК), и позволят экстрадицию ее представителей. Кроме того, Анкара хочет, чтобы Финляндия и Швеция отменили санкции на поставки Турции вооружений.

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