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    В России почти на 20% повысят нормативную цену жилья

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    4 комментария

    Согласно тексту нового приказа, подготовленного Минстроем, на второе полугодие 2022 года в России будет установлен новый норматив цены одного квадратного метра жилья — 83,4 тысячи рублей. Эта сумма на 19% превышает показатель первого полугодия текущего года.

    Текст документа опубликован на официальном портале для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов в среду, 1 июня.

    Приказ определяет показатели средней рыночной цены квадратного метра общей площади жилья для регионов России. Самые высокие показатели предлагается установить для Санкт-Петербурга (162,9 тысячи рублей), Москвы (161,2 тысячи рублей) и Краснодарского края (156,8 тысячи рублей). Самые низкие — для Ингушетии (46,3 тысячи рублей), Кабардино-Балкарской Республики (48,1 тысячи рублей) и Оренбургской области (48,4 тысячи рублей).

    Нормативы стоимости квадратного метра используют для расчета безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений гражданами за счет федеральных средств. Норматив актуализируется дважды в год и не влияет на рыночную стоимость недвижимости.

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    Комментарии (4)

    своих не бросаем
    статья так неуклюже прокремлевски написана ...типа для народа всё, и как выше подметили, налоги тут не при чем
    angel of death
    а на кадастровую стоимость это не влияет? =)
    ведь именно от ценника по кадастру начисляются налоги...
    Соловей-Помётчик
    Ага, ага, не влияет. И налог по нему рассчитывается.
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