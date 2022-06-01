В России почти на 20% повысят нормативную цену жилья

Согласно тексту нового приказа, подготовленного Минстроем, на второе полугодие 2022 года в России будет установлен новый норматив цены одного квадратного метра жилья — 83,4 тысячи рублей. Эта сумма на 19% превышает показатель первого полугодия текущего года.
Текст документа опубликован на официальном портале для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов в среду, 1 июня.
Приказ определяет показатели средней рыночной цены квадратного метра общей площади жилья для регионов России. Самые высокие показатели предлагается установить для Санкт-Петербурга (162,9 тысячи рублей), Москвы (161,2 тысячи рублей) и Краснодарского края (156,8 тысячи рублей). Самые низкие — для Ингушетии (46,3 тысячи рублей), Кабардино-Балкарской Республики (48,1 тысячи рублей) и Оренбургской области (48,4 тысячи рублей).
Нормативы стоимости квадратного метра используют для расчета безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений гражданами за счет федеральных средств. Норматив актуализируется дважды в год и не влияет на рыночную стоимость недвижимости.