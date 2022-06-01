Путин одобрил предложение обеспечивать взрослых пациентов медикаментами за счет «Круга добра»

Президент России Владимир Путин одобрил идею обеспечивать лекарствами за счет средств фонда «Круг добра» больных, достигших совершеннолетия. Об этом сообщает ТАСС в среду, 1 июня.
«Давайте так и сделаем», — ответил Путин на предложение председателя правления фонда протоиерея Александра Ткаченко. По словам Ткаченко, средства «Круга добра» позволяют закупать лекарства для совершеннолетних больных до конца года или на больший период.
Ранее в фонде заявили о готовности обеспечить медикаментами тяжелобольных детей из Донбасса.
Пациентов с редкими заболеваниями, которым исполняется 18 лет, дорогостоящими лекарствами должны обеспечивать регионы. Далеко не у каждого субъекта Федерации есть такая возможность. Чтобы выросшие дети не остались без лечения, их продолжит обеспечивать препаратами «Круг добра». Как сообщают в фонде на сегодня средств хватит на те обязательства, которые фонд уже на себя взял и на продолжение помощи на подопечным, которым исполнилось 18 лет.
Фонд «Круг добра», созданный по указу президента РФ Владимира Путина в январе 2021 года, занимается организацией и финансовым обеспечением оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными). Средства в фонд поступают за счет повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год.