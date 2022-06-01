    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 19

    3 м/с, вос

    765мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.47eur63.66
    Отмена маршрутокОбрушение ипотекиУголовное дело КГИОПДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Путин одобрил предложение обеспечивать взрослых пациентов медикаментами за счет «Круга добра»

    1825
    5 комментариев

    Президент России Владимир Путин одобрил идею обеспечивать лекарствами за счет средств фонда «Круг добра» больных, достигших совершеннолетия. Об этом сообщает ТАСС в среду, 1 июня.

    «Давайте так и сделаем», — ответил Путин на предложение председателя правления фонда протоиерея Александра Ткаченко. По словам Ткаченко, средства «Круга добра» позволяют закупать лекарства для совершеннолетних больных до конца года или на больший период.

    Ранее в фонде заявили о готовности обеспечить медикаментами тяжелобольных детей из Донбасса.

    Пациентов с редкими заболеваниями, которым исполняется 18 лет, дорогостоящими лекарствами должны обеспечивать регионы. Далеко не у каждого субъекта Федерации есть такая возможность. Чтобы выросшие дети не остались без лечения, их продолжит обеспечивать препаратами «Круг добра». Как сообщают в фонде на сегодня средств хватит на те обязательства, которые фонд уже на себя взял и на продолжение помощи на подопечным, которым исполнилось 18 лет.

    Фонд «Круг добра», созданный по указу президента РФ Владимира Путина в январе 2021 года, занимается организацией и финансовым обеспечением оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными). Средства в фонд поступают за счет повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    274767939
    Ну до всего есть ему дело. прям как Господь Бог
    274655793
    теперь понятно откуда такие "успехи"
    своих не бросаем
    очередной фонд, который ещё обслуживает дворцы и дачи, знаем, читали про ваши фонды...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close