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    Тяжелобольных детей из Донбасса фонд «Круг добра» готов обеспечить лекарствами

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    5 комментариев

    Детей, эвакуированных из Донбасса и имеющих тяжёлые жизнеугрожающие и хронические заболевания, в том числе редкие (орфанные), российский фонд «Круг добра» готов обеспечить лекарствами. Первые заявки уже поступают. Об этом заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко на пресс-конференции, посвященной помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями и презентации годового отчета фонда «Круг добра» за 2021 год, сообщает 19 мая РИА Новости.

    «Некоторое время назад фонд начал прорабатывать механизм, который позволит обеспечивать детей Донбасса лекарственными препаратами. Мы проводили совещания с руководителями служб здравоохранения Луганска и Донецка и некоммерческими организациями, которые там работают. Нам нужно было понять, сколько детей в этих регионах, с какими заболеваниями и как они сейчас обеспечены», — сказал Ткаченко.

    По его словам, часть детей сейчас на территории Российской Федерации, для обеспечения их лекарствами были проведены совещания с представителями минздравов регионов. Ткаченко отметил, что медикаменты могут закупаться для граждан РФ, а также для имеющих временную регистрацию.

    «Нужно было проработать механизм прикрепления их к лечебным учреждениям и порядок передачи им лекарств. Значительную роль в этих процессах взяла на себя уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, она осуществляет контроль всех процессов», — рассказал Ткаченко.

    Он также сообщил, что первые заявки об обеспечении эвакуированных детей лекарствами уже поступают и сегодня будет рассмотрен вопрос лекарственного обеспечения одного из пациентов.

    Фонд «Круг добра» был создан по указу президента РФ Владимира Путина в январе 2021 года. Фонд занимается организацией и финансовым обеспечением оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными). В частности, в его зоне ответственности снабжение их лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в России, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень предоставляемых инвалиду. Возглавил фонд основатель и генеральный директор первого в России Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко. Средства в фонд поступают за счет повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год.

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    Комментарии (5)

    Дядя Бо
    Что значит "готов обеспечить"?? А собирать SMSками, как обычно, не?
    VVM1962
    Когда же государство будет заботиться о собственном народе???
    Сколько себя помню , то народу Чили надо помочь, то братской Кубе, то народу Афганистана............ Помогаем, помогаем,
    а все бегут от нас как от бешенной собаки.
    pulspb
    а для всех больных детей в РФ лекарства есть?
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