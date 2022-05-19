Тяжелобольных детей из Донбасса фонд «Круг добра» готов обеспечить лекарствами

Детей, эвакуированных из Донбасса и имеющих тяжёлые жизнеугрожающие и хронические заболевания, в том числе редкие (орфанные), российский фонд «Круг добра» готов обеспечить лекарствами. Первые заявки уже поступают. Об этом заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко на пресс-конференции, посвященной помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями и презентации годового отчета фонда «Круг добра» за 2021 год, сообщает 19 мая РИА Новости.
«Некоторое время назад фонд начал прорабатывать механизм, который позволит обеспечивать детей Донбасса лекарственными препаратами. Мы проводили совещания с руководителями служб здравоохранения Луганска и Донецка и некоммерческими организациями, которые там работают. Нам нужно было понять, сколько детей в этих регионах, с какими заболеваниями и как они сейчас обеспечены», — сказал Ткаченко.
По его словам, часть детей сейчас на территории Российской Федерации, для обеспечения их лекарствами были проведены совещания с представителями минздравов регионов. Ткаченко отметил, что медикаменты могут закупаться для граждан РФ, а также для имеющих временную регистрацию.
«Нужно было проработать механизм прикрепления их к лечебным учреждениям и порядок передачи им лекарств. Значительную роль в этих процессах взяла на себя уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, она осуществляет контроль всех процессов», — рассказал Ткаченко.
Он также сообщил, что первые заявки об обеспечении эвакуированных детей лекарствами уже поступают и сегодня будет рассмотрен вопрос лекарственного обеспечения одного из пациентов.