Тяжелобольных детей из Донбасса фонд «Круг добра» готов обеспечить лекарствами

Детей, эвакуированных из Донбасса и имеющих тяжёлые жизнеугрожающие и хронические заболевания, в том числе редкие (орфанные), российский фонд «Круг добра» готов обеспечить лекарствами. Первые заявки уже поступают. Об этом заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко на пресс-конференции, посвященной помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями и презентации годового отчета фонда «Круг добра» за 2021 год, сообщает 19 мая РИА Новости .

«Некоторое время назад фонд начал прорабатывать механизм, который позволит обеспечивать детей Донбасса лекарственными препаратами. Мы проводили совещания с руководителями служб здравоохранения Луганска и Донецка и некоммерческими организациями, которые там работают. Нам нужно было понять, сколько детей в этих регионах, с какими заболеваниями и как они сейчас обеспечены», — сказал Ткаченко.

По его словам, часть детей сейчас на территории Российской Федерации, для обеспечения их лекарствами были проведены совещания с представителями минздравов регионов. Ткаченко отметил, что медикаменты могут закупаться для граждан РФ, а также для имеющих временную регистрацию.

«Нужно было проработать механизм прикрепления их к лечебным учреждениям и порядок передачи им лекарств. Значительную роль в этих процессах взяла на себя уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, она осуществляет контроль всех процессов», — рассказал Ткаченко.



Он также сообщил, что первые заявки об обеспечении эвакуированных детей лекарствами уже поступают и сегодня будет рассмотрен вопрос лекарственного обеспечения одного из пациентов.

