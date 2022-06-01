    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 19

    3 м/с, вос

    765мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.47eur63.66
    Отмена маршрутокОбрушение ипотекиУголовное дело КГИОПДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Памятнику фотографу Карлу Булле на Малой Садовой вернули зонтик, пропавший после атаки наледи

    806
    2 комментария

    Над памятником фотографу Карлу Булле на Малой Садовой улице снова красуется зонт. Снимками обновленной скульптуры делится 1 июня корреспондент «Фонтанки».

    Кажется, зонт слегка изменил внешний вид: на ручке появился набалдашник, которого раньше не было.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как писала «Фонтанка», зонт сломался зимой во время чистки крыши от наледи.

    Памятник отцу российской репортажной фотографии Карлу Булле и его английскому бульдогу появился на Малой Садовой в 2011 году. Скульптура установлена рядом с домом, где в начале ХХ века открылось фотоателье семейства Булла.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    timalean
    Посмотрел по панорамам на Яндекс-картах – набалдашник на зонте был, но не такой высокий. Он не доходил до руки фотографа и был раза в три короче и раза в два меньше в диаметре. В таком виде зонт смотрится нелепо.
    pagero999
    прекрасно! хоть что то радостное в новостях
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close