Памятнику фотографу Карлу Булле на Малой Садовой вернули зонтик, пропавший после атаки наледи

Над памятником фотографу Карлу Булле на Малой Садовой улице снова красуется зонт. Снимками обновленной скульптуры делится 1 июня корреспондент «Фонтанки».
Кажется, зонт слегка изменил внешний вид: на ручке появился набалдашник, которого раньше не было.
Как писала «Фонтанка», зонт сломался зимой во время чистки крыши от наледи.
Памятник отцу российской репортажной фотографии Карлу Булле и его английскому бульдогу появился на Малой Садовой в 2011 году. Скульптура установлена рядом с домом, где в начале ХХ века открылось фотоателье семейства Булла.