«Когда на пенсию пойдете». Многодетный отец из Мурманска пригласил Путина в гости

Многодетный отец из Мурманска Махмут Халитов пригласил президента РФ Владимира Путина в гости во время общения главы государства с родителями, награжденными орденом «Родительская слава». Трансляция проводилась 1 июня в эфире «России 24».



«Хотелось бы пригласить вас в Мурманск лично. Я думаю, если сейчас не получится, когда на пенсию пойдете, у вас много будет времени. Приглашаем вас», — сказал многодетный отец Махмут Халитов.

