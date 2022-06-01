«Когда на пенсию пойдете». Многодетный отец из Мурманска пригласил Путина в гости

Многодетный отец из Мурманска Махмут Халитов пригласил президента РФ Владимира Путина в гости во время общения главы государства с родителями, награжденными орденом «Родительская слава». Трансляция проводилась 1 июня в эфире «России 24».
«Хотелось бы пригласить вас в Мурманск лично. Я думаю, если сейчас не получится, когда на пенсию пойдете, у вас много будет времени. Приглашаем вас», — сказал многодетный отец Махмут Халитов.
«Спасибо за приглашение. Обязательно буду иметь это в виду, как уйду на пенсию. Может, раньше получится», — ответил Путин.
Ранее «Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею возрождения звания «Мать-героиня» и предложил установить единовременную выплату в один миллион рублей.