    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 22

    3 м/с, ю-в

    766мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.61eur62.74
    Отмена маршрутокОбрушение ипотекиУголовное дело КГИОПДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Когда на пенсию пойдете». Многодетный отец из Мурманска пригласил Путина в гости

    904
    4 комментария

    Многодетный отец из Мурманска Махмут Халитов пригласил президента РФ Владимира Путина в гости во время общения главы государства с родителями, награжденными орденом «Родительская слава». Трансляция проводилась 1 июня в эфире «России 24».

    «Хотелось бы пригласить вас в Мурманск лично. Я думаю, если сейчас не получится, когда на пенсию пойдете, у вас много будет времени. Приглашаем вас», — сказал многодетный отец Махмут Халитов.

    «Спасибо за приглашение. Обязательно буду иметь это в виду, как уйду на пенсию. Может, раньше получится», — ответил Путин.

    Ранее «Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею возрождения звания «Мать-героиня» и предложил установить единовременную выплату в один миллион рублей.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    xepnuminu
    какого махмут делает в Мурманске. зачем они там?
    Ushat Pomoev
    Классный троллинг!
    Инкогнито2021
    позор какой!!!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close