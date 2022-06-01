Президент РАН призвал не разрывать контакты с учёными из недружественных стран

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев призвал ни в коем случае не разрывать отношения с учёными из недружественных стран, следуя «лозунгам горячих голов». Такое заявление он сделал на собрании членов академии в среду.



«Если брать общие затраты на исследования, то США, Европа и Япония — это 64% мировых затрат на R&D (исследования и разработки. — Прим. ред.). Это недружественные страны, с которыми мы теперь очень сложно сотрудничаем. На долю дружественных стран [приходится] всего-навсего 17% исследований и разработок — мы это должны понимать», — сказал он 1 июня (цитата по РБК).

