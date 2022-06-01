Президент РАН призвал не разрывать контакты с учёными из недружественных стран

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев призвал ни в коем случае не разрывать отношения с учёными из недружественных стран, следуя «лозунгам горячих голов». Такое заявление он сделал на собрании членов академии в среду.
«Если брать общие затраты на исследования, то США, Европа и Япония — это 64% мировых затрат на R&D (исследования и разработки. — Прим. ред.). Это недружественные страны, с которыми мы теперь очень сложно сотрудничаем. На долю дружественных стран [приходится] всего-навсего 17% исследований и разработок — мы это должны понимать», — сказал он 1 июня (цитата по РБК).
По словам Сергеева, связи «учёных с учёными, а лабораторий с лабораториями» должны продолжаться. Научной дипломатией, добавил он, хорошо заниматься, когда все живут в мире. В сложных условиях надо понять, как выстраивать сотрудничество.
Накануне в Минобрнауки заявили, что крупнейшая европейская программа обмена студентами и преподавателями Erasmus+ не рекомендуется для российских вузов.
Напомним, Совет ЕС 8 апреля запретил предоставление финансовой и нефинансовой поддержки из бюджета Евросоюза российским государственным или находящимся под госконтролем организациям.
В конце марта учёные из университетов США, Канады и Великобритании обратились к научному сообществу с просьбой не отказываться от работы с российскими коллегами. Письмо, написанное пятерыми учёными, было опубликовано в журнале Science.