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    Президент РАН призвал не разрывать контакты с учёными из недружественных стран

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    2 комментария

    Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев призвал ни в коем случае не разрывать отношения с учёными из недружественных стран, следуя «лозунгам горячих голов». Такое заявление он сделал на собрании членов академии в среду.

    «Если брать общие затраты на исследования, то США, Европа и Япония — это 64% мировых затрат на R&D (исследования и разработки. — Прим. ред.). Это недружественные страны, с которыми мы теперь очень сложно сотрудничаем. На долю дружественных стран [приходится] всего-навсего 17% исследований и разработок — мы это должны понимать», — сказал он 1 июня (цитата по РБК).

    По словам Сергеева, связи «учёных с учёными, а лабораторий с лабораториями» должны продолжаться. Научной дипломатией, добавил он, хорошо заниматься, когда все живут в мире. В сложных условиях надо понять, как выстраивать сотрудничество.

    Накануне в Минобрнауки заявили, что крупнейшая европейская программа обмена студентами и преподавателями Erasmus+ не рекомендуется для российских вузов.

    Напомним, Совет ЕС 8 апреля запретил предоставление финансовой и нефинансовой поддержки из бюджета Евросоюза российским государственным или находящимся под госконтролем организациям.

    В конце марта учёные из университетов США, Канады и Великобритании обратились к научному сообществу с просьбой не отказываться от работы с российскими коллегами. Письмо, написанное пятерыми учёными, было опубликовано в журнале Science.

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    Комментарии (2)

    274468422
    Осталась, однако...
    Денеб
    Разве в России ещё осталась какая-то наука?
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