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    Петербурженку, отходившую деревянным мечом мальчишек и полицейского, наказали рублём. Детей ей простили

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    5 комментариев

    Приморский районный суд вынес приговор женщине, бившей чужих детей и заступившуюся за них сотрудницу УМВД. Родители с ней примирились, полиция нет.

    О приговоре Ольге Золотаревой 1 июня сообщает объединённая пресс-служба судов города. На скамье подсудимых она оказалась после того, как в июле прошлого года взяла в свои руки наказание детей, обидевших сына.

    Согласно материалам, Золотарева схватила одного из них, уронила на землю и пару раз прошлась по нему деревянным мечом. Второго подёргала за футболку и огрела сумочкой. Сцену застала дознаватель Приморского УМВД, которая возвращалась домой. Сотрудница попыталась прервать неравный бой, ей тоже досталось, судя по вменяемым статьям, ещё и крепким словом.

    Кроме оскорбления и нападения на представителя власти, Золотаревой предъявили обвинение в причинении лёгкого вреда здоровью одного ребёнка, побои второго и хулиганство.

    В хулиганстве женщину оправдали в связи с непричастностью, признав её право на реабилитацию. С родителями детей она примирилась, дела прекращены. За оскорбление и нападение на полицейского её наказали штрафом в 13 тысяч рублей.

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    Комментарии (5)

    dedmoroz_5e4d8827384c2
    наши мамаши-гладиаторши
    252674901
    Надо менять Конституцию и вместо охраны детей вписать охрану полицейских.
    Инкогнито2021
    это не пластиковым стаканчиком на митинге!!! надо понимать
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