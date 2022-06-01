Петербурженку, отходившую деревянным мечом мальчишек и полицейского, наказали рублём. Детей ей простили

Приморский районный суд вынес приговор женщине, бившей чужих детей и заступившуюся за них сотрудницу УМВД. Родители с ней примирились, полиция нет.



О приговоре Ольге Золотаревой 1 июня сообщает объединённая пресс-служба судов города. На скамье подсудимых она оказалась после того, как в июле прошлого года взяла в свои руки наказание детей, обидевших сына.

