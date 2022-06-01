Петербурженку, отходившую деревянным мечом мальчишек и полицейского, наказали рублём. Детей ей простили

Приморский районный суд вынес приговор женщине, бившей чужих детей и заступившуюся за них сотрудницу УМВД. Родители с ней примирились, полиция нет.
О приговоре Ольге Золотаревой 1 июня сообщает объединённая пресс-служба судов города. На скамье подсудимых она оказалась после того, как в июле прошлого года взяла в свои руки наказание детей, обидевших сына.
Согласно материалам, Золотарева схватила одного из них, уронила на землю и пару раз прошлась по нему деревянным мечом. Второго подёргала за футболку и огрела сумочкой. Сцену застала дознаватель Приморского УМВД, которая возвращалась домой. Сотрудница попыталась прервать неравный бой, ей тоже досталось, судя по вменяемым статьям, ещё и крепким словом.
Кроме оскорбления и нападения на представителя власти, Золотаревой предъявили обвинение в причинении лёгкого вреда здоровью одного ребёнка, побои второго и хулиганство.
В хулиганстве женщину оправдали в связи с непричастностью, признав её право на реабилитацию. С родителями детей она примирилась, дела прекращены. За оскорбление и нападение на полицейского её наказали штрафом в 13 тысяч рублей.