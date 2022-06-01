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    Средняя цена нефти Urals в мае выросла в 1,2 раза

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    3 комментария

    Согласно данным Минфина, опубликованным в среду, 1 июня, средняя цена нефти марки Urals в мае выросла в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 78,8 доллара за баррель. Это на 11,7% больше, чем месяцем ранее, — тогда средняя стоимость Urals равнялась 70,52 доллара за баррель.

    В январе — мае Urals в среднем подорожала в 1,35 раза, или более чем на 35%, и достигла около 83,48 доллара за баррель.

    Средняя цена эталонной марки нефти Brent в мае составляла около 111 долларов за баррель. Таким образом, скидка, которую российские продавцы нефти делали покупателям в мае, достигла около 32 долларов за баррель. В апреле дисконт Urals к Brent составлял порядка 35 долларов.

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    Комментарии (3)

    267086865
    нам простым смертным по барабану,..что 20 что 200 баксов за нефть...продолжаем тихо жевать морковку с капустой и не вякаем).
    Piter Russo
    Ну так а на сколько увеличились продажи нефти из неизвестных источников? :-)
    Дежурный по объединению
    На 20% выросла цена, на 30% снизились внешние закупки. Пееетяяя.. :)
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