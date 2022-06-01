Средняя цена нефти Urals в мае выросла в 1,2 раза

Согласно данным Минфина, опубликованным в среду, 1 июня, средняя цена нефти марки Urals в мае выросла в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 78,8 доллара за баррель. Это на 11,7% больше, чем месяцем ранее, — тогда средняя стоимость Urals равнялась 70,52 доллара за баррель.

В январе — мае Urals в среднем подорожала в 1,35 раза, или более чем на 35%, и достигла около 83,48 доллара за баррель.



Средняя цена эталонной марки нефти Brent в мае составляла около 111 долларов за баррель. Таким образом, скидка, которую российские продавцы нефти делали покупателям в мае, достигла около 32 долларов за баррель. В апреле дисконт Urals к Brent составлял порядка 35 долларов.

