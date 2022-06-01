Глава ЛДПР допустил проведение референдума на тему смертной казни

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что в отходе от моратория на смертную казнь следует учитывать мнение россиян, а также, возможно, решить этот вопрос на референдуме. Об этом 1 июня пишет ТАСС.

«В случаях совершения жесточайших и зверских преступлений против человечности мы выступаем за введение исключений и отход от моратория на исполнение высшей меры наказания <…> Это не значит, что нужно возвращать смертную казнь в Уголовный кодекс, как это было в Советском Союзе <…> Необходимо детально подходить к этому вопросу. И ориентироваться на настроение избирателей. Не исключаю, что здесь можно было бы провести и референдум, если на это опять же будет запрос общества», — сказал он.

