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    Глава ЛДПР допустил проведение референдума на тему смертной казни

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    16 комментариев

    Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что в отходе от моратория на смертную казнь следует учитывать мнение россиян, а также, возможно, решить этот вопрос на референдуме. Об этом 1 июня пишет ТАСС.

    «В случаях совершения жесточайших и зверских преступлений против человечности мы выступаем за введение исключений и отход от моратория на исполнение высшей меры наказания <…> Это не значит, что нужно возвращать смертную казнь в Уголовный кодекс, как это было в Советском Союзе <…> Необходимо детально подходить к этому вопросу. И ориентироваться на настроение избирателей. Не исключаю, что здесь можно было бы провести и референдум, если на это опять же будет запрос общества», — сказал он.

    В России с 1997 года действует мораторий на применение смертной казни. За все годы членства в Совете Европы РФ так и не ратифицировала 6-й протокол к Европейской конвенции по правам человека, который предусматривает отмену смертной казни.

    В начале мая верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект, разрешающий применять высшую меру наказания за покушение на совершение теракта.

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    Комментарии (16)

    angel of death
    если речь идёт о государственных чиновниках - то я За =)
    тогда и Конфискацию пусть возвращают
    BobCat2
    Проведут очередной "референдум на пеньках". А потом те, кто из страха потерять работу или доступа к кормушке, нарисуют нужные результаты, вдруг неожиданно окажутся в расстрельных списках. Все это уже проходили...
    dragvs
    Последний референдум в России проводили в 1993 году, не смешите мои тапочки. С тех пор не было никаких общероссийских референдумов и вряд ли состоятся в ближайшее время.
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