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    Парламент Белоруссии одобрил смертную казнь за покушение на теракт

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    1 комментарий

    Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект, разрешающий применять высшую меру наказания за покушение на совершение теракта. Об этом 4 мая сообщает «Белта».

    «В частности, предусматривается, что смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением сопряженных с гибелью людей: покушения на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны, покушения на совершение акта международного терроризма или акта терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ, покушения на совершение убийства государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка», — отметил председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец.

    Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс страны, который корректирует подход к применению смертной казни, белорусские депутаты приняли в двух чтениях в конце апреля. Для вступления в силу документ должен быть одобрен двумя палатами парламента и подписан президентом.

    Белоруссия — единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь. По данным из открытых источников, только треть граждан Белоруссии поддерживает использование этой меры наказания.

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    Комментарии (1)

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    так за теракт в метро вроде бы и так уже кознили давно?
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