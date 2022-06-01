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    Захарова: Нежелание ЕС давать Украине статус кандидата — «подлость»

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    18 комментариев

    Заявления европейских лидеров, что Украина пока не может претендовать на статус кандидата в члены ЕС, — подлость. Такое мнение 1 июня высказала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

    «Это же подло по отношению к Украине, это подло. Почему подло и почему к Украине? Да потому что все предыдущие годы, десятилетия, и мы сейчас берем ситуацию до 2014 года, то есть это не десять лет, это больше, они говорили ровно противоположное. Они обещали вступление Украины в свои ряды каждый год. Они каждый год говорили, что «теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали», эта самая евроинтеграция», — сказала она.

    В конце мая Австрия выступила против вступления Украины в Евросоюз. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что процедура получения членства не может быть открыта в отношении страны, которая ведет боевые действия.

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    Комментарии (18)

    265055770
    А Захаровой хотелось бы, чтобы спецоперация проводилась на территории уже кандидата в члены ЕС?
    Ырыс
    Не подлость - красть сталь, зерно, самолёты, ну и по мелочам: бренды, стиралки, трусы б/у...
    Макакич
    Кому как не Захаровой знать про подлость :-)
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