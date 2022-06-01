Захарова: Нежелание ЕС давать Украине статус кандидата — «подлость»

Заявления европейских лидеров, что Украина пока не может претендовать на статус кандидата в члены ЕС, — подлость. Такое мнение 1 июня высказала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

«Это же подло по отношению к Украине, это подло. Почему подло и почему к Украине? Да потому что все предыдущие годы, десятилетия, и мы сейчас берем ситуацию до 2014 года, то есть это не десять лет, это больше, они говорили ровно противоположное. Они обещали вступление Украины в свои ряды каждый год. Они каждый год говорили, что «теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали», эта самая евроинтеграция», — сказала она.