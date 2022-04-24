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    Австрия выступила против вступления Украины в Евросоюз

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    5 комментариев

    Киеву и Евросоюзу необходимо продолжать укреплять отношения, но вступление Украины в объединение пока невозможно. Об этом 24 апреля заявил глава МИДа Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Heute.

    По мнению Шалленберга, должны быть другие модели сближения Киева и Брюсселя, кроме присоединения к Европейской экономической зоне или сохранения действующего соглашения об ассоциации с ЕС. Глава МИДа призвал к «большей гибкости» в этом вопросе.

    В то же время Украина рассчитывает, что статус кандидата на членство в ЕС будет получен в июне. Шалленберг с этим не согласен, так как есть целый ряд стран Западных Балкан, вопрос о вступлении которых в ЕС был поднят раньше. В частности, Албания, Северная Македония, Черногория и Сербия имеют статус официальных кандидатов на присоединение к Евросоюзу, Босния и Герцеговина и частично признанное Косово — потенциальных.

    Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что процедура получения членства не может быть открыта в отношении страны, которая ведет боевые действия. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце февраля подчеркнула, что Украина «одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье».

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    Комментарии (5)

    chip1
    Австрийский ножик в сутулую укроспину)
    Главный спец по технике консервации
    Но за газ всё равно платить будут рублями! :)
    X-кот
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