Австрия выступила против вступления Украины в Евросоюз

Киеву и Евросоюзу необходимо продолжать укреплять отношения, но вступление Украины в объединение пока невозможно. Об этом 24 апреля заявил глава МИДа Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Heute.



По мнению Шалленберга, должны быть другие модели сближения Киева и Брюсселя, кроме присоединения к Европейской экономической зоне или сохранения действующего соглашения об ассоциации с ЕС. Глава МИДа призвал к «большей гибкости» в этом вопросе.

В то же время Украина рассчитывает, что статус кандидата на членство в ЕС будет получен в июне. Шалленберг с этим не согласен, так как есть целый ряд стран Западных Балкан, вопрос о вступлении которых в ЕС был поднят раньше. В частности, Албания, Северная Македония, Черногория и Сербия имеют статус официальных кандидатов на присоединение к Евросоюзу, Босния и Герцеговина и частично признанное Косово — потенциальных.