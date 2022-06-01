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    В суд направлено дело об аварии с двумя пешеходами на Невском, которая «обезобразила лицо» девушке

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    В Куйбышевский райсуд Петербурга направлено уголовное дело об аварии на Невском проспекте, в которой пострадали две девушки. Обвиняемый — 23-летний мужчина, сообщает 1 июня пресс-служба городской прокуратуры.

    ДТП произошло 24 сентября прошлого года в районе дома 56 по Невскому проспекту. Водитель ехал по полосе для маршрутного транспорта, не сбавил скорость, вылетел на «красный» на пешеходный переход и сбил девушек.

    Известно, что одна из пострадавших, 26-летняя, получила многочисленные повреждения, включая «неизгладимое обезображивание лица». Водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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