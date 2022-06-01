Ровно 10. Главный синоптик Петербурга подвёл итоги мая

«Конечно, холодно, особенно на фоне температур в этом веке. Долгая затяжная весна в Санкт-Петербурге с постоянной отрицательной аномалией в большинстве дней месяца. Средняя за месяц температура воздуха составила +10,0 гр. Более холодным остался только 2017 год, со среднемесячной температурой +9,4 гр., а вот с 2020 годом почти сравнялись за счет последней недели мая. Из ближайших холодных лет прошлого века можно отметить 1999 год с температурой +7,7 гр. Ну а самый холодный май (+6,1 гр.) был в 1909 году. Так что не все так уж и плохо было у нас сейчас», — пишет Колесов в своём телеграм-канале .

Относительно недавно, в 2018 году, был очень тёплый май — плюс 15,1 градуса, а в 1897 году — плюс 16,2 градуса. «Хорошо бы такая температура была в июне», — мечтает Колесов.



Осадков в мае выпало 52 % от нормы. А солнце хоть и светило 30 дней, но непродолжительно — всего 252 часа, что тоже чуть меньше средних значений.



Сегодня в Петербурге, напомним, до 22–23 градусов. «Главное, пусть этот день не будет самым теплым этим летом», — отмечает главный синоптик города.

