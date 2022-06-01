Петербург встречает лето редким теплом. Это ненадолго: грозы добавят холода

Лето в Петербурге начинается тепло. Но уже завтра ожидаются дожди, а в пятницу станет заметно прохладнее.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 июня осадков не ожидается, ветер будет слабым. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 9–11 градусов, днём поднимется до 21–23.



Погоду в регионе сегодня определяет гребень антициклона, и солнечные лучи смогут хорошо прогреть воздушные массы: по области будет 19–24 градуса, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Атмосферное давление, по его словам, будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

