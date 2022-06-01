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    Петербург встречает лето редким теплом. Это ненадолго: грозы добавят холода

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    2 комментария

    Лето в Петербурге начинается тепло. Но уже завтра ожидаются дожди, а в пятницу станет заметно прохладнее.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 июня осадков не ожидается, ветер будет слабым. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 9–11 градусов, днём поднимется до 21–23.

    Погоду в регионе сегодня определяет гребень антициклона, и солнечные лучи смогут хорошо прогреть воздушные массы: по области будет 19–24 градуса, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Атмосферное давление, по его словам, будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

    Это даже лучше, чем обычно. Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 1 июня в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 7 до 21 градуса в течение суток. Ожидаемые сегодня плюс 22–23 — повышенная температура для первого дня лета, отмечает «Яндекс». Самое холодное 1 июня в городе выдалось в 1965 году, плюс 2 днём, а самое тёплое — в 2011 году, плюс 29.

    В четверг местами возможны кратковременные дожди и даже грозы с порывистым ветром, но всё ещё будет тепло — 18–20 градусов. Немного похолодает в пятницу, предсказывает СЗ УГМС.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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    Комментарии (2)

    IvansPetrovs
    Редактор тексты проверяет вообще перед опубликованием у вас, интересно?
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