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    На Ржевке водитель манипулятора прокладывал себе дорогу выстрелами. Досталось работнику театра

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    7 комментариев

    Пистолет стал решающим аргументом в споре автомобилистов о дорожной вежливости в Красногвардейском районе Петербурга. Полиция ищет водителя грузовика, оставившего соседа по дороге с разбитым стеклом.

    О дорожной стрельбе в полицию накануне незадолго до часа дня сообщил 35-летний инженер театрального цеха, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 июня.

    Миром не кончилась поездка инженера по шоссе Революции: в «Шкоде Фабии» помеху рассмотрел водитель грузовика с манипулятором.

    По словам заявителя, на пересечении с улицей Потапова тот высунулся из окна с пистолетом и несколько раз пальнул так, что лобовое стекло «Шкоды» покрылось трещинами. Этим водитель грузовика, по всей видимости, удовлетворился и продолжил путь в сторону центра. Его ищут.

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    Комментарии (7)

    any_5e4cfc41eb9fb
    И, да, не в Ржевке) Ржевка - это не Вологда
    any_5e4cfc41eb9fb
    Не в театре ©
    aprahka
    Ржевка-ПОРОХОВЫЕ.))
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