На Ржевке водитель манипулятора прокладывал себе дорогу выстрелами. Досталось работнику театра

Пистолет стал решающим аргументом в споре автомобилистов о дорожной вежливости в Красногвардейском районе Петербурга. Полиция ищет водителя грузовика, оставившего соседа по дороге с разбитым стеклом.
О дорожной стрельбе в полицию накануне незадолго до часа дня сообщил 35-летний инженер театрального цеха, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 июня.
Миром не кончилась поездка инженера по шоссе Революции: в «Шкоде Фабии» помеху рассмотрел водитель грузовика с манипулятором.
По словам заявителя, на пересечении с улицей Потапова тот высунулся из окна с пистолетом и несколько раз пальнул так, что лобовое стекло «Шкоды» покрылось трещинами. Этим водитель грузовика, по всей видимости, удовлетворился и продолжил путь в сторону центра. Его ищут.