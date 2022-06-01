Синоптики обещают Северо-Западу тёплый июнь

Первый месяц лета на севере и юге европейской части России должен быть тёплым, рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова РИА Новости в интервью, опубликованном 1 июня.
«Среднемесячная температура на территории европейской России в июне ожидается на 1 градус выше нормы на большей части Северо-Западного, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также в Белгородской, Воронежской и Саратовской областях», — сообщила Макарова.
На остальной территории европейской части России, по её прогнозу, температура будет соответствовать многолетним значениям.
В Москве, например, в июне будет около 22–23 градусов днём и 10–12 ночью, ожидается 77 миллиметров осадков.
В Петербурге, как уже писала «Фонтанка», синоптики обещают сухой июнь и прохладный июль. Для понимания, в июне температурная норма в нашем городе составляет плюс 16 градусов, в июле — плюс 19 градусов. По осадкам июньская норма — 69 мм, июльская — 83 мм.