Каждый инспектор желает знать, где плывет бобр: Минцифры возьмется за загрязнение природы

Минцифры России анонсировало презентацию платформы для отслеживания состояния окружающей среды. Возникающие проблемы через неё будут передаваться ответственным ведомствам и инспекторам, которые будут отчитываться об их решении онлайн.



Как рассказало ведомство 31 мая в своём Telegram-канале, платформа будет собирать данные о состоянии окружающей среды, передавать информацию о нарушениях в разработанную Минцифры систему контроля, формируя необходимые документы. А затем на проверку будет приезжать инспектор, который после отчитается о выполнении задания и загрузит фотографии с места инцидента в специальное приложение.