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    Каждый инспектор желает знать, где плывет бобр: Минцифры возьмется за загрязнение природы

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    2 комментария

    Минцифры России анонсировало презентацию платформы для отслеживания состояния окружающей среды. Возникающие проблемы через неё будут передаваться ответственным ведомствам и инспекторам, которые будут отчитываться об их решении онлайн.

    Как рассказало ведомство 31 мая в своём Telegram-канале, платформа будет собирать данные о состоянии окружающей среды, передавать информацию о нарушениях в разработанную Минцифры систему контроля, формируя необходимые документы. А затем на проверку будет приезжать инспектор, который после отчитается о выполнении задания и загрузит фотографии с места инцидента в специальное приложение.

    Подробности о применении платформы и развитии цифровых сервисов мониторинга расскажет замглавы Минцифры Олег Качанов 2 июня.

    Петербуржцы в последнее время жалуются на нездоровую обстановку в Фонтанке. В реке плавает не только мертвая рыба, недавно принесло бобра. Возбуждено дело об административном правонарушении. Виноваты ли мойщики корабликов в гибели рыб и бобров в Петербурге — читайте здесь.

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    Комментарии (2)

    07A
    Бо-бо-бо и лош-лош-лош.
    allyouneedislove
    бла-бла-бла
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