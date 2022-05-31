Замыть до смерти. Виноваты ли мойщики корабликов в гибели рыб и бобров в Петербурге

Петербуржцы обеспокоены гибелью представителей фауны в акваториях городских рек. Сначала по Фонтанке косяком проплыли мертвые ерши, следом за ними преставился бобёр. Самые наблюдательные 31 мая рассказали, что кораблики на стоянках моют с помощью бытовой химии. У читателей «Фонтанки» возник вопрос, не моющие ли средства виновны в заморе. Предлагаем вам посмотреть видео, на котором судно «Государь» ранним утром пускает пузыри. Судя по кадрам, теплоход намывают не одной водой.

«Фонтанка»

«Обслуживание маломерных судов должно, как и бункеровка, проводиться с соблюдением требований к охране водных объектов. Для мойки судна, его технического обслуживания должны быть определены специальные станции технического обслуживания, которые используются для ремонта, технического осмотра и мойки транспортных средств. И при проведении данных работ сброс загрязнённых вод с содержанием бытовой химии в водный объект запрещён. За нарушение требований к охране водных объектов предусмотрена административная ответственность», — прокомментировали инцидент в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Так поступают далеко не все судовладельцы. Корреспондент «Фонтанки» утром прошелся по набережным и заметил у одного из мойщиков разве что спрей для очистки в руках.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«В общей массе молодые люди с ведрами и швабрами начнут появляться на палубах уже после 9 утра. Технология в основном у всех одна — ведро на верёвке, швабра (тряпка). Кто-то обходится и вовсе без ведра, сразу смачивая швабру в реке. Мужчина на небольшом катере заботливо протирает белоснежный корпус небольшой зелёной тряпочкой. У одного парня в руке виднеется «Мистер мускул» для мытья стекол с пульверизатором», — рассказал коллега.

