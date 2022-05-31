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    Замыть до смерти. Виноваты ли мойщики корабликов в гибели рыб и бобров в Петербурге

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    6 комментариев

    Петербуржцы обеспокоены гибелью представителей фауны в акваториях городских рек. Сначала по Фонтанке косяком проплыли мертвые ерши, следом за ними преставился бобёр. Самые наблюдательные 31 мая рассказали, что кораблики на стоянках моют с помощью бытовой химии. У читателей «Фонтанки» возник вопрос, не моющие ли средства виновны в заморе. Предлагаем вам посмотреть видео, на котором судно «Государь» ранним утром пускает пузыри. Судя по кадрам, теплоход намывают не одной водой.

    «Фонтанка»

    «Обслуживание маломерных судов должно, как и бункеровка, проводиться с соблюдением требований к охране водных объектов. Для мойки судна, его технического обслуживания должны быть определены специальные станции технического обслуживания, которые используются для ремонта, технического осмотра и мойки транспортных средств. И при проведении данных работ сброс загрязнённых вод с содержанием бытовой химии в водный объект запрещён. За нарушение требований к охране водных объектов предусмотрена административная ответственность», — прокомментировали инцидент в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

    Так поступают далеко не все судовладельцы. Корреспондент «Фонтанки» утром прошелся по набережным и заметил у одного из мойщиков разве что спрей для очистки в руках.

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    «В общей массе молодые люди с ведрами и швабрами начнут появляться на палубах уже после 9 утра. Технология в основном у всех одна — ведро на верёвке, швабра (тряпка). Кто-то обходится и вовсе без ведра, сразу смачивая швабру в реке. Мужчина на небольшом катере заботливо протирает белоснежный корпус небольшой зелёной тряпочкой. У одного парня в руке виднеется «Мистер мускул» для мытья стекол с пульверизатором», — рассказал коллега.

    На прошлой неделе Росрыболовство отреагировало на сообщения о гибели рыбы в Фонтанке. Специалисты нашли в реке 4 мертвых ерша, возбуждено дело об административном правонарушении. По предварительным данным, ерши были выброшены во время промышленной ловли рыбы. 30 мая по Фонтанке проплыл мёртвый бобёр. От чего он погиб, неизвестно.

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    Комментарии (6)

    Alexander_5e4cfced16b74
    а что бобры в питерских реках грызут? гранит? это ненаучно! ))
    Danik
    Ну в таких пропорциях ни бобры, ни ерши ничего не заметят.
    Avs7153
    Убил бобра - спас дерево! Гринписсс...
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