Фонтанка превращается в реку Стикс. Вслед за ершами в ней заметили мертвого бобра

Жители Петербурга вновь сигнализируют о мертвых животных в реке Фонтанке. После «косяка» мертвых рыб на поверхности реки заметили труп бобра. Страшно представить, кого её воды принесут следующим.



Видео с мертвым животным, качающимся на волнах в районе Горсткина моста, в редакцию «Фонтанки» прислал читатель. Судя по размерам, особь была взрослой. Что могло стать причиной смерти — старость или токсичные выбросы — сказать сложно.