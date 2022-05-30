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    Фонтанка превращается в реку Стикс. Вслед за ершами в ней заметили мертвого бобра

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    8 комментариев

    Читатель «Фонтанки»

    Жители Петербурга вновь сигнализируют о мертвых животных в реке Фонтанке. После «косяка» мертвых рыб на поверхности реки заметили труп бобра. Страшно представить, кого её воды принесут следующим.

    Видео с мертвым животным, качающимся на волнах в районе Горсткина моста, в редакцию «Фонтанки» прислал читатель. Судя по размерам, особь была взрослой. Что могло стать причиной смерти — старость или токсичные выбросы — сказать сложно.

    На прошлой неделе Росрыболовство отреагировало на сообщения о гибели рыбы в Фонтанке. Специалисты нашли в реке 4 мертвых ерша, возбуждено дело об административном правонарушении. По предварительным данным, ерши были выброшены во время промышленной ловли рыбы.

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    Комментарии (8)

    VVM1962
    если автомобили разрешили выпускать с евро 0, то почему нельзя сбрасывать не очищенные промышленные отходы..
    Это же импортозамещение. в действие
    3665065
    по предварительным данным ерши были выброшены пщр промышленной ловле... бобры тоже?
    Sergey_S
    Вот я живу на Фонтанке и никогда не видел в ней живых бобров, которым, вообще-то, для жизни нужны совсем другие условия. Ни у кого не возникла мысль, что этот бобёр приплыл откуда-то издалека?
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