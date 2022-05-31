Пожарная мотогруппа вернулась на ЗСД. Спасатели готовы быстро примчаться на помощь

На ЗСД в Петербурге снова начали работать сотрудники МЧС на специальных пожарно-спасательных мотоциклах. Об этом 31 мая рассказали в пресс-службе ведомства.
Отличить бойцов можно по пожарным костюмам и красно-белым байкам. Основная задача мотогруппы — «оказание экстренной помощи людям в случае возможных возгораний автотранспорта и при дорожно-транспортных происшествиях».
Мотоциклы укомплектованы электромеханическим гидравлическим инструментом для деблокирования пострадавших, порошковыми огнетушителями, ранцевой установкой пожаротушения и другими необходимыми вещами.
Сотрудники обучены экстремальному и контраварийному вождению и могут быстро прибыть к месту ДТП даже в условиях высокой плотности транспортного потока.
В конце апреля глава ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин анонсировал возвращение пожарной мотогруппы на ЗСД. Сейчас в пожарную мотогруппу входят восемь двухколесных транспортных средств. В прошлом году они были задействованы для пожарно-спасательных операций 30 раз. Пожарные-спасатели работали таким образом на подходах к стадиону во время чемпионата мира по футболу, в центре города на Дворцовой площади во время массовых мероприятий. Ну и на КАД вместе с нарядами ГИБДД дежурят сотрудники МЧС на мотоциклах.