    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 14

    4 м/с, южн

    763мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.61eur62.74
    Прогноз погоды на летоПочему я ношу маскуГде атакуют клещиДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Пожарная мотогруппа вернулась на ЗСД. Спасатели готовы быстро примчаться на помощь

    1492
    1 комментарий

    На ЗСД в Петербурге снова начали работать сотрудники МЧС на специальных пожарно-спасательных мотоциклах. Об этом 31 мая рассказали в пресс-службе ведомства.

    Отличить бойцов можно по пожарным костюмам и красно-белым байкам. Основная задача мотогруппы — «оказание экстренной помощи людям в случае возможных возгораний автотранспорта и при дорожно-транспортных происшествиях».

    ПоделитьсяПоделиться

    Мотоциклы укомплектованы электромеханическим гидравлическим инструментом для деблокирования пострадавших, порошковыми огнетушителями, ранцевой установкой пожаротушения и другими необходимыми вещами.

    Сотрудники обучены экстремальному и контраварийному вождению и могут быстро прибыть к месту ДТП даже в условиях высокой плотности транспортного потока.

    В конце апреля глава ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин анонсировал возвращение пожарной мотогруппы на ЗСД. Сейчас в пожарную мотогруппу входят восемь двухколесных транспортных средств. В прошлом году они были задействованы для пожарно-спасательных операций 30 раз. Пожарные-спасатели работали таким образом на подходах к стадиону во время чемпионата мира по футболу, в центре города на Дворцовой площади во время массовых мероприятий. Ну и на КАД вместе с нарядами ГИБДД дежурят сотрудники МЧС на мотоциклах.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    07A
    Т.е. в прошлом году они выезжали раз в две недели, и каждый участвовал в ликвидации приблизительно 4 аварий. За год, Карл!!! И зачем эти понторезы нужны, министра МЧС от Пулково сопровождать?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close