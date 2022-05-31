Пожарная мотогруппа вернулась на ЗСД. Спасатели готовы быстро примчаться на помощь

На ЗСД в Петербурге снова начали работать сотрудники МЧС на специальных пожарно-спасательных мотоциклах. Об этом 31 мая рассказали в пресс-службе ведомства.



Отличить бойцов можно по пожарным костюмам и красно-белым байкам. Основная задача мотогруппы — «оказание экстренной помощи людям в случае возможных возгораний автотранспорта и при дорожно-транспортных происшествиях».

