Пожарная мотогруппа начнет действовать на ЗСД в этом году

На ЗСД в 2022 году начнет действовать пожарная мотогруппа. Для этого, как сообщил 27 апреля глава ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин на пресс-конференции в «Интерфаксе», будут закуплены два мотоцикла.



Сейчас в пожарную мотогруппу входят восемь двухколесных транспортных средств. В прошлом году они были задействованы для пожарно-спасательных операций 30 раз.



«Петербург один из первых начал применять мотогруппы. Не всегда возможно задействовать летную составляющую: погода у нас своеобразная. Пробки. Наличие мотогрупп позволяет своевременно добраться и оказать первую помощь до прибытия основных сил», — уверен Аникин.

