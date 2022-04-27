Пожарная мотогруппа начнет действовать на ЗСД в этом году

На ЗСД в 2022 году начнет действовать пожарная мотогруппа. Для этого, как сообщил 27 апреля глава ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин на пресс-конференции в «Интерфаксе», будут закуплены два мотоцикла.
Сейчас в пожарную мотогруппу входят восемь двухколесных транспортных средств. В прошлом году они были задействованы для пожарно-спасательных операций 30 раз.
«Петербург один из первых начал применять мотогруппы. Не всегда возможно задействовать летную составляющую: погода у нас своеобразная. Пробки. Наличие мотогрупп позволяет своевременно добраться и оказать первую помощь до прибытия основных сил», — уверен Аникин.
Пожарные-спасатели работали таким образом на подходах к стадиону во время чемпионата мира по футболу, в центре города на Дворцовой площади во время массовых мероприятий. Ну и на КАД вместе с нарядами ГИБДД дежурят сотрудники МЧС на мотоциклах.