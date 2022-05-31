В МИД РФ положительно отреагировали на решение об отмене референдума о присоединении Южной Осетии к России

Вопрос проведения референдума о присоединении Республики Южная Осетия к России требует тщательного анализа и обсуждения между сторонами. Об этом сообщила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.
«С учётом того, что данная инициатива экс-президента А. И. Бибилова не была с нами согласована, решение нового главы государства о приостановке действия упомянутого Указа от 13 мая 2022 года «О назначении референдума Республики Южная Осетия» оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами и принципу тесной двусторонней координации по значимым для России и Южной Осетии вопросам», — гласит комментарий, опубликованный 31 мая на сайте внешнеполитического ведомства.
Захарова добавила, что в Москве с большим уважением относятся к стремлению «братского югоосетинского народа» строить свою судьбу вместе с РФ. Представитель МИДа отметила, что российская сторона готова консультироваться с югоосетинскими партнерами о путях дальнейшей интеграции между Южной Осетией и Российской Федерацией.
Напомним, ранее стало известно, что президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики о проведении референдума по её вхождению в состав России. Такое решение он объяснил недопустимостью одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы РФ.