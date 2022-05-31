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    Петербургский суд не отпустил из-под ареста журналистку из Барнаула, обвиняемую в публикации фейка о российской армии

    5937
    7 комментариев

    Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил жалобу на арест журналистки Марии Пономаренко, обвиняемой в распространении фейка о российской армии. Она останется под стражей до 22 июня.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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    Как сообщает 31 мая объединенная пресс-служба городских судов, Пономаренко с адвокатом считают арест необоснованным и незаконным. Они просили заменить его на любую другую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, либо вообще отпустить Пономаренко. Тем не менее постановление Октябрьского райсуда оставили без изменений.

    В пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» рассказали, что на заседании Пономаренко присутствовала не лично, а по видеосвязи из СИЗО города Кирова. Там она находится по пути в Барнаул.

    По версии следствия, 17 марта в своем телеграм-канале Пономаренко разместила ложную информацию о действиях российской армии в Мариуполе, которая была опровергнута официальными источниками, в том числе и Министерством обороны.

    После этого журналистка уехала из Барнаула в Петербург, где её и задержали в рамках дела, возбужденного в Алтайском крае. Из Северной столицы ее этапировали в родной город.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

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    Комментарии (7)

    душилидушили
    “считают арест необоснованным и незаконным”

    …все адекватные люди, имеющие совесть и способность к критическому мышлению.
    07A
    А Алексу то по новому делу пятнашка корячится.
    Инкогнито2021
    Упрятали девчонку незачто
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