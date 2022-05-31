Петербургский суд не отпустил из-под ареста журналистку из Барнаула, обвиняемую в публикации фейка о российской армии

Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил жалобу на арест журналистки Марии Пономаренко, обвиняемой в распространении фейка о российской армии. Она останется под стражей до 22 июня.

Как сообщает 31 мая объединенная пресс-служба городских судов, Пономаренко с адвокатом считают арест необоснованным и незаконным. Они просили заменить его на любую другую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, либо вообще отпустить Пономаренко. Тем не менее постановление Октябрьского райсуда оставили без изменений.

В пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» рассказали, что на заседании Пономаренко присутствовала не лично, а по видеосвязи из СИЗО города Кирова. Там она находится по пути в Барнаул.



По версии следствия, 17 марта в своем телеграм-канале Пономаренко разместила ложную информацию о действиях российской армии в Мариуполе, которая была опровергнута официальными источниками, в том числе и Министерством обороны.



После этого журналистка уехала из Барнаула в Петербург, где её и задержали в рамках дела, возбужденного в Алтайском крае. Из Северной столицы ее этапировали в родной город.

