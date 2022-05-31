Путин предложил кандидатуру доцента СПбГУ на пост судьи Конституционного суда

Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру на должность судьи Конституционного Суда РФ — это доцент Санкт-Петербургского государственного университета и кандидат юридических наук Андрей Бушев. Об этом 31 мая сообщил в своём телеграм-канале сенатор Андрей Клишас.
Комитет Совфеда по конституционному законодательству предварительно обсудит кандидатуру Бушева 7 июня.
Андрей Бушев стал доцентом кафедры коммерческого права юридического факультета СПбГУ в 2000 году. Тремя годами ранее он защитил кандидатскую диссертацию «Акции по законодательству Российской Федерации». Помимо педагогической работы, Бушев занимается и практической работой. На сайте факультета говорится, что Бушев возглавлял юридические департаменты в компаниях, принадлежащих крупным международным концернам. Кроме того, он был судьей от России при ЕСПЧ и участвовал в том числе в рассмотрении дела бывших миноритариев ЮКОСа.