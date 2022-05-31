    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 18

    6 м/с, южн

    762мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd63.1eur64.72
    ТЕМА ДНЯ

    Что изменится с 1 июня в транспорте Петербурга

    Прогноз погоды на летоПочему я ношу маскуГде атакуют клещиДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Путин предложил кандидатуру доцента СПбГУ на пост судьи Конституционного суда

    584
    1 комментарий

    Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру на должность судьи Конституционного Суда РФ — это доцент Санкт-Петербургского государственного университета и кандидат юридических наук Андрей Бушев. Об этом 31 мая сообщил в своём телеграм-канале сенатор Андрей Клишас.

    Комитет Совфеда по конституционному законодательству предварительно обсудит кандидатуру Бушева 7 июня.

    Андрей Бушев стал доцентом кафедры коммерческого права юридического факультета СПбГУ в 2000 году. Тремя годами ранее он защитил кандидатскую диссертацию «Акции по законодательству Российской Федерации». Помимо педагогической работы, Бушев занимается и практической работой. На сайте факультета говорится, что Бушев возглавлял юридические департаменты в компаниях, принадлежащих крупным международным концернам. Кроме того, он был судьей от России при ЕСПЧ и участвовал в том числе в рассмотрении дела бывших миноритариев ЮКОСа.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    allyouneedislove
    Комитет Совфеда по конституционному законодательству?

    а чем занимается реально это ведомство, когда в гос-ве происходят моменты, в которые нарушаются конституционные права граждан?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close