Полиция показала, как у Думской утром стреляли и бегали

Уличная камера запечатлела то, что легло в основу уголовного дела о грубом нарушении общественного порядка на Думской. Видео 31 мая публикует ГУ МВД по Петербургу и области.

ГУ МВД по Петербургу и области

Как уточнили в ведомстве, накануне около восьми часов утра полиция Центрального района приняла звонок от прохожего, рассказавшего, что видел чужое бегство с улицы Ломоносова и слышал стрельбу.



Пробегавший по каналу Грибоедова в сторону Невского успел уточнить, что стреляли в него в баре.