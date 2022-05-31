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    Полиция показала, как у Думской утром стреляли и бегали

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    1 комментарий

    Уличная камера запечатлела то, что легло в основу уголовного дела о грубом нарушении общественного порядка на Думской. Видео 31 мая публикует ГУ МВД по Петербургу и области.

    ГУ МВД по Петербургу и области

    Как уточнили в ведомстве, накануне около восьми часов утра полиция Центрального района приняла звонок от прохожего, рассказавшего, что видел чужое бегство с улицы Ломоносова и слышал стрельбу.

    Пробегавший по каналу Грибоедова в сторону Невского успел уточнить, что стреляли в него в баре.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и области
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    Полицейские установили, что 28-летний безработный из Карелии разошёлся во взглядах с двумя 18-летними приятелями из Шушар, у которых был один на двоих аэрозольный пистолет. Противоречия, по всей видимости, оказались непреодолимыми, и устройством для самообороны воспользовались.

    «Фонтанка» писала, что молодых людей задержали на Думской, 4. Один из них рассказал, что одолжил свой «Пионер» товарищу, тот пальнул. После этого они бросили пистолет на месте и продолжили прогулку по улице, которую называют самой пьяной в Петербурге.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и области

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    Комментарии (1)

    274655793
    он несчастный с болонским образованием
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