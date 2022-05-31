Загулявший на Думской спасался бегством. Его провожали стрельбой из бара

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта со стрельбой в районе с нехорошей репутацией. Затеряться в барах у парочки с аэрозольным «Пионером» не вышло, стало известно «Фонтанке» 31 мая.
Неспокойно на подступах к Думской было накануне незадолго до восьми утра. Пока город готовился начинать рабочую неделю, с улицы Ломоносова бегством спасался молодой человек. Едва не наскочив на прохожего на набережной канала Грибоедова, он рассказал, что в него палили в баре.
Прохожий ретранслировал услышанное полиции и подтвердил: выстрел слышал.
Предполагаемые нарушители общественных устоев, в отличие от напуганного ими, покидать злачные места не торопились. Ближе к девяти часам утра наряд патрульно-постовой службы на Думской, 4, остановил двух 18-летних жителей Шушар. В отделе один из них, студент автомеханического колледжа, признался, что беглеца напугали его аэрозольным «Пионером», но стрелял не он. У бара «СССР» на Ломоносова он якобы передал пистолет приятелю, тот пальнул в 28-летнего из Карелии, с которым кардинально разошлись во взглядах.
«Пионер» бросили там же. Полицейские нашли его и передали на экспертизу. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве с применением оружия. Предполагаемый стрелок задержан на двое суток.