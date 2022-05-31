Загулявший на Думской спасался бегством. Его провожали стрельбой из бара

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта со стрельбой в районе с нехорошей репутацией. Затеряться в барах у парочки с аэрозольным «Пионером» не вышло, стало известно «Фонтанке» 31 мая.



Неспокойно на подступах к Думской было накануне незадолго до восьми утра. Пока город готовился начинать рабочую неделю, с улицы Ломоносова бегством спасался молодой человек. Едва не наскочив на прохожего на набережной канала Грибоедова, он рассказал, что в него палили в баре.