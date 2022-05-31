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    Загулявший на Думской спасался бегством. Его провожали стрельбой из бара

    2003
    5 комментариев

    Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта со стрельбой в районе с нехорошей репутацией. Затеряться в барах у парочки с аэрозольным «Пионером» не вышло, стало известно «Фонтанке» 31 мая.

    Неспокойно на подступах к Думской было накануне незадолго до восьми утра. Пока город готовился начинать рабочую неделю, с улицы Ломоносова бегством спасался молодой человек. Едва не наскочив на прохожего на набережной канала Грибоедова, он рассказал, что в него палили в баре.

    Прохожий ретранслировал услышанное полиции и подтвердил: выстрел слышал.

    Предполагаемые нарушители общественных устоев, в отличие от напуганного ими, покидать злачные места не торопились. Ближе к девяти часам утра наряд патрульно-постовой службы на Думской, 4, остановил двух 18-летних жителей Шушар. В отделе один из них, студент автомеханического колледжа, признался, что беглеца напугали его аэрозольным «Пионером», но стрелял не он. У бара «СССР» на Ломоносова он якобы передал пистолет приятелю, тот пальнул в 28-летнего из Карелии, с которым кардинально разошлись во взглядах.

    «Пионер» бросили там же. Полицейские нашли его и передали на экспертизу. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве с применением оружия. Предполагаемый стрелок задержан на двое суток.

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    Комментарии (5)

    Opioman
    Думская в своём обычном виде
    Zloi_prohozhiy
    Дичь, в 9 утра, как и в 7 утра, я хочу видеть на улице только трезвых адекватных людей, а не пропитых малолеток, которые ещё не ложились
    aprahka
    А веселые шарики были?
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