«Обезопасить людей от самих себя». Застройщик рассказал, что на Кокколевской не давили птенцов чибиса

Застройщик площадки на Кокколевской улице, откуда 31 мая местные жители выносили птенцов, утверждает, что трактор не давил чибисов. Более того, ранее орнитологи отмечали, что брать птиц в руки запрещено — их могут не принять родители.

«Полицию действительно вызывали, потому что женщина с ребенком вскрыли строительный забор и несанкционированно проникли на площадку, что категорически запрещено. Просили, чтобы она покинула место, потому что бульдозеристу нужно было работать, она отказывалась, и мы вызвали полицию, чтобы обезопасить людей — от самих себя», — рассказала «Фонтанке» начальник управления перспективного развития компании «Терминал-Ресурс» Галина Пилипенко.

В пресс-службе комитета по природопользованию нашей редакции сообщили, что ведомство проинформировало застройщика о требованиях в области охраны и использования объектов животного мира.

«Согласно Постановлению Правительства № 336 от 10.03.2022, даже при выявлении фактов причинения вреда животному миру, внеплановые проверки юридических лиц запрещены, в связи с чем Комитет по природопользованию обратился в прокуратуру для принятия необходимых мер», — добавили в комитете.



Ранее местные жители рассказали «Фонтанке», что, вопреки договоренностям, работавший на площадке трактор давил птенцов чибиса. Нескольких птиц горожане подобрали и вынесли.

