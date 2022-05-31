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    «Обезопасить людей от самих себя». Застройщик рассказал, что на Кокколевской не давили птенцов чибиса

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    3 комментария

    Застройщик площадки на Кокколевской улице, откуда 31 мая местные жители выносили птенцов, утверждает, что трактор не давил чибисов. Более того, ранее орнитологи отмечали, что брать птиц в руки запрещено — их могут не принять родители.

    «Полицию действительно вызывали, потому что женщина с ребенком вскрыли строительный забор и несанкционированно проникли на площадку, что категорически запрещено. Просили, чтобы она покинула место, потому что бульдозеристу нужно было работать, она отказывалась, и мы вызвали полицию, чтобы обезопасить людей — от самих себя», — рассказала «Фонтанке» начальник управления перспективного развития компании «Терминал-Ресурс» Галина Пилипенко.

    В пресс-службе комитета по природопользованию нашей редакции сообщили, что ведомство проинформировало застройщика о требованиях в области охраны и использования объектов животного мира.

    «Согласно Постановлению Правительства № 336 от 10.03.2022, даже при выявлении фактов причинения вреда животному миру, внеплановые проверки юридических лиц запрещены, в связи с чем Комитет по природопользованию обратился в прокуратуру для принятия необходимых мер», — добавили в комитете.

    Ранее местные жители рассказали «Фонтанке», что, вопреки договоренностям, работавший на площадке трактор давил птенцов чибиса. Нескольких птиц горожане подобрали и вынесли.

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    Комментарии (3)

    07A
    Давили и отрывали головы. Цинично хохотали и рассказывали похабные анекдоты. "Яжемать" все видела и снимала на айфончик.
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