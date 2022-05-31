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    Нападение на журналиста «Соты» в Петербурге стало уголовным делом

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    4 комментария

    Уголовное дело возбуждено после избиения корреспондента издания «Сота» Петра Иванова в Красногвардейском районе Петербурга. Правоохранители согласились, что вероятной причиной нападения стала его работа.

    По данным «Фонтанки», 31 мая случившееся квалифицировали по двум пунктам второй части статьи 115 Уголовного кодекса, а точнее, как лёгкий вред здоровью, причинённый из хулиганских побуждений и в связи со служебной деятельностью потерпевшего или выполнением им общественного долга.

    Иванов — корреспондент «Соты», кроме того, он работает в пресс-службе партии «Яблоко». По его словам, нападавшие прежде, чем сбежать, бросили риторическое: «Будешь еще [нецензурное слово] творить?»

    Полиция ищет тех, кто распустил руки и отправил Иванова в больницу с переломом носа. Журналист уточнил, что накануне поздним вечером у дома в Полюстрово на него налетели двое. Их лица ему ни о чём не сказали.

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    Комментарии (4)

    Abzac
    Сотрясения мозга нет. Был бы... xD Зато хорошо в айфонах разбирается - сразу назвал модель, на которую его снимали. И ещё - доказательство из GetContact, конечно, такое себе. >.
    Денеб
    "Полиция ищет тех, кто распустил руки и отправил Иванова в больницу".....результат известен заранее......не могут же они бороться сами с собой......
    252674901
    По традиции правоохранителей, напавших нацистов не найдут.
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