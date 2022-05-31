Нападение на журналиста «Соты» в Петербурге стало уголовным делом

Уголовное дело возбуждено после избиения корреспондента издания «Сота» Петра Иванова в Красногвардейском районе Петербурга. Правоохранители согласились, что вероятной причиной нападения стала его работа.

По данным «Фонтанки», 31 мая случившееся квалифицировали по двум пунктам второй части статьи 115 Уголовного кодекса, а точнее, как лёгкий вред здоровью, причинённый из хулиганских побуждений и в связи со служебной деятельностью потерпевшего или выполнением им общественного долга.



Иванов — корреспондент «Соты», кроме того, он работает в пресс-службе партии «Яблоко». По его словам, нападавшие прежде, чем сбежать, бросили риторическое: «Будешь еще [нецензурное слово] творить?»

