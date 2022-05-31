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    В Петербурге суд вынес приговор прыгучему пешеходу, затоптавшему «Лексус»

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    5 комментариев

    Приморский районный суд огласил приговор в отношении Мухриддина Туратова, признанного виновным в умышленной порче чужого имущества. Подробности 31 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    По материалам дела, вечером 26 января Туратов, находясь на дороге у дома 51 по Комендантскому проспекту, запрыгнул на капот Lexus RX 350, который начал движение. Своим весом мужчина продавил железо и сломал решетку радиатора, а после дважды пнул лобовое стекло и подпрыгнул. Ущерб от этого дикого «танца» составил 187 440 рублей.

    При поступлении дела в суд Туратову вменялись «хулиганские побуждения», но в ходе разбирательства прокурор решил от них отказаться. Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов. В связи с содержанием под стражей Туратов освобожден из СИЗО и от назначенного наказания.

    Ранее «Фонтанка» писала, что суд в Петербурге также вынес приговор мужчине, который перегородил дорогу и забросал камнями «Мерседес» с женщиной за рулем.

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    Комментарии (5)

    274655793
    Хоть один из этих олигархов помог многострадальному Донбассу.?
    274655793
    а потому что у нас богатейшие недра, леса и степи с полями бескрайние, самые большие запасы пресной воды...да и вообще всего много-много. А у них ни хрена нет.
    274655793
    Я считаю, их надо простить.
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