В Петербурге суд вынес приговор прыгучему пешеходу, затоптавшему «Лексус»

Приморский районный суд огласил приговор в отношении Мухриддина Туратова, признанного виновным в умышленной порче чужого имущества. Подробности 31 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По материалам дела, вечером 26 января Туратов, находясь на дороге у дома 51 по Комендантскому проспекту, запрыгнул на капот Lexus RX 350, который начал движение. Своим весом мужчина продавил железо и сломал решетку радиатора, а после дважды пнул лобовое стекло и подпрыгнул. Ущерб от этого дикого «танца» составил 187 440 рублей.
При поступлении дела в суд Туратову вменялись «хулиганские побуждения», но в ходе разбирательства прокурор решил от них отказаться. Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов. В связи с содержанием под стражей Туратов освобожден из СИЗО и от назначенного наказания.
Ранее «Фонтанка» писала, что суд в Петербурге также вынес приговор мужчине, который перегородил дорогу и забросал камнями «Мерседес» с женщиной за рулем.