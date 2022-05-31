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    Мужчина устроил ловушку и закидал камнями «Мерседес» на Косыгина

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    5 комментариев

    Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который перегородил дорогу и забросал камнями автомобиль с женщиной за рулем. О своем поведении он два года будет думать в колонии.

    Инцидент произошел в половине девятого часа вечера 24 апреля 2020 года у дома 27 по проспекту Косыгина, сообщает 31 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый умышленно, из хулиганских побуждений, передвинул каменную сферу, перегородив ею проезжую часть у дома. В этот момент там проезжала женщина на Mercedes-Benz C 200 4MATIC. Не заметив сферу, автомобилистка наехала на неё, повредив машину. После этого мужчина подобрал с земли несколько камней и стал бросать их в кузов «Мерседеса». Один из камней попал в салон. В итоге ремонт автомобиля обошелся в 141 695 рублей.

    Подсудимый свою вину признал. На учетах мужчина не состоит, но ранее уже был судим. У него на иждивении дедушка-пенсионер с хроническими заболеваниями.

    В результате суд признал мужчину виновным в умышленном повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и приговорил его к 1,5 года лишения свободы. В совокупности с приговором Петроградского районного суда от сентября 2021 года он получил два года в исправительной колонии общего режима. Под стражу мужчину взяли в зале суда.

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    Комментарии (5)

    07A
    Будущий лидер оппозиции, бумажные стаканчики на ветер не бросает!
    Карабас Барабас
    За убийства условку или вообще отпускают, за материальный ущерб 2 года? Ни хрена не понимаю.
    Лучше бы он работал и выплатил ей ущерб в трехкратном размере.
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