Мужчина устроил ловушку и закидал камнями «Мерседес» на Косыгина

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который перегородил дорогу и забросал камнями автомобиль с женщиной за рулем. О своем поведении он два года будет думать в колонии.

Инцидент произошел в половине девятого часа вечера 24 апреля 2020 года у дома 27 по проспекту Косыгина, сообщает 31 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый умышленно, из хулиганских побуждений, передвинул каменную сферу, перегородив ею проезжую часть у дома. В этот момент там проезжала женщина на Mercedes-Benz C 200 4MATIC. Не заметив сферу, автомобилистка наехала на неё, повредив машину. После этого мужчина подобрал с земли несколько камней и стал бросать их в кузов «Мерседеса». Один из камней попал в салон. В итоге ремонт автомобиля обошелся в 141 695 рублей.

Подсудимый свою вину признал. На учетах мужчина не состоит, но ранее уже был судим. У него на иждивении дедушка-пенсионер с хроническими заболеваниями.