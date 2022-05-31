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    «Это собственность государства». Смольный рассказал, почему корреспондент «Фонтанки» неправильно спасал выпавшего из гнезда птенца

    1972
    13 комментариев

    В петербургском комитете по природопользованию рассказали, что в случае спасения птенца без ведома Смольного жалостливых горожан может ждать административный протокол о нарушении правил пользования объектами животного мира (статья 8.37 КоАП РФ). Представители ведомства связались с «Фонтанкой» 31 мая, после выхода статьи о подобранном корреспондентом издания воронёнке.

    По словам пресс-службы комитета, в случае обнаружения птицы, которой нужна помощь, в первую очередь петербуржцы должны связываться с мобильной экологической дежурной службой по номеру 417-59-36. «Это в любом случае собственность государства, любое дикое животное. Без нашего ведома спасений происходить не должно. Дежурная служба у нас круглосуточно работает. Специалисты к таким ситуациям готовы, для них не будет неожиданностью, если кто-то даже синантропные виды (чайку, голубя, ворону) решил спасти», — заявили в Смольном.

    Каждый случай в дежурной службе рассматривают отдельно. В случае необходимости специалисты выезжают на место обнаружения животного. Официальных городских приютов в Петербурге нет, но служба сотрудничает с ветклиниками города и может помочь обеспечить пострадавшей птице лечение, особенно если она входит в Красную книгу города или страны. В ряде случаев обратившемуся советуют связаться с общественными организациями. Как настаивают в комитете по природопользованию, происходить это должно исключительно с разрешения специалистов из дежурной службы.

    Отметим, что статья 8.37 КоАП РФ предусматривает за нарушение правил пользования объектами животного мира для физических лиц штраф до 1 000 рублей, если речь идет не об охоте или рыболовстве.

    О спасении подобранного воронёнка «Фонтанка» рассказывала во вторник утром. Упавший на асфальт птенец в итоге отправился в «Сирин», там его пообещали выкормить и отпустить на природу.

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    Комментарии (13)

    Дежурный по объединению
    Пойду фумигатор выкину. А то ещё использование химоружия массового поражения комаров припаяют..
    angel of death
    "в первую очередь петербуржцы должны связываться" - а где это собственно указано? LOL
    ни в школах, ни в Универах сие не преподают
    так что ваш Смольный пусть Синус на Косинус, и Арккотангенс им в чайку =)
    Mafioza
    Может и людям на улице помогать нельзя?вдруг они тоже государственная собственность..
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