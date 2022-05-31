Застройщик предложил апартаменты для тех, кто ищет баланс

На петербургском рынке появились проекты для людей, которых интересуют не только квадратные метры, хорошее расположение жилого комплекса и социальная близость с соседями, но и те инфраструктурные проекты, которые развивает застройщик. Они позволяют разнообразить будни и усилить нетворкинг жителей.

На таких фундаментальных принципах, которые называются e. Форматом, основаны два петербургских квартала компании e. Development : городской на Московском проспекте и загородный — в Курортном районе.

Особенно ярко эта концепция проявляется в новой очереди проекта «Мир внутри» , строящейся на Финском заливе рядом с Сестрорецком, на первой линии. Здесь уже возведены семь домов.

Жилье здесь понравится тем, кто идет к балансу, заботится об эмоциональном и физическом здоровье. Здесь работают клуб для соседей, вегетарианский ресторан, магазин здоровой еды, пекарня. Обитатели квартала могут посещать мастер-классы, активно отдыхать и сами выступить инициаторами интересных и полезных активностей.

