Автостраховка для выезда в страны ЕС на машине через год подскочит в цене в четыре раза

Любителей покататься за границей на автомобиле с 1 июня 2023 года ждут новые очень ощутимые траты. На территории государств ЕС российская «Зеленая карта» превратится в фантик. С того самого дня за страховку европейского стандарта придется заплатить вчетверо дороже, чем сейчас.



Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Привычный мир российских автолюбителей перевернется, рассказали в Российском союзе автостраховщиков, поскольку страны Евросоюза и Швейцария с указанной даты прекратят действие двустороннего соглашения с Россией и перестанут признавать российские сертификаты «Зеленая карта».

Пока что «Зеленую карту» выписывают, но лишь со сроком до 30 мая 2023 года.



«С уменьшением количества месяцев, в течение которых будет действовать сертификат, будет снижаться и его стоимость: купленная в последний день мая «Зеленая карта» будет действовать 12 месяцев и обойдется в 21 070 рублей, в сентябре продадим лишь на 8 месяцев, она будет стоить 18 540 рублей», — рассказал «Фонтанке» специалист страхового брокера бюро «Зеленая карта».

Он также напомнил, что стоимость карты напрямую привязана к курсу евро и будет изменяться вместе с ним. «Сейчас цена самая низкая за последние года три. Если евро будет расти, карта будет дорожать», — рассказал специалист.



Подавляющее большинство российских туристов при поездках (в основном в Финляндию и Эстонию) покупали «минимальные» «Гринкарты», порой прямо на трассе, сроком на 15 дней. Их цена — фиксированная и примерно одинакова у всех брокеров. При нынешнем курсе это 2 320 рублей. Однако после того, как в следующем году в ЕС перестанут признавать выданные в России страховки, придется пользоваться какими-то другими вариантами. Пока для страхования автогражданской ответственности российских водителей на территории стран Евросоюза после дня «Ч» Российский союз автостраховщиков рекомендует приобретать полисы ОСАГО прямо на границе соответствующей страны.



Порядок цен «Фонтанке» озвучили в Финском Центре Автостраховщиков.

«На границе если хотите купить, это минимум на 30 дней и 180 евро ( 12 024 рубля по курсу на 31 мая 2022 года. — Прим. ред.). Максимум можно купить на год, стоимость 1 170 евро ( 78 156 рублей по курсу на 31 мая 2022 года. — Прим. ред.)», — сообщили в пресс-службе центра. В Российском союзе автостраховщиков предлагают не нервничать раньше времени и с разработкой регламентов на будущее не спешат.

— Нас еще не исключили из «Гринкарты», есть еще целый год. За год, может, всё и произойдет хорошее. Пока ждем, — сказал «Фонтанке» президент РСА Игорь Юргенс.



Рынок страхования по «Зеленой карте» очень специфичен. По итогам 2019 года российскими автостраховщиками было продано 1,3 млн международных аналогов ОСАГО на 60 млн евро. Подавляющее большинство — сроком менее 1 месяца. Общее число дорожно-транспортных происшествий в рамках российской «Зеленой карты» в тот год составило 4,3 тысячи, то есть какие-то выплаты страховщикам приходилось делать (или по каким-то причинам отказывать) в каждом трёхсотом случае. Общий размер выплат по таким страховкам не раскрывается, известно лишь, что крупных ДТП, выплаты по которым составили более 100 тыс. евро, в 2019 году было лишь 10 штук. В последующие годы на фоне коронавирусных ограничений число проданных «Гринкарт» сокращалось в разы (в 2020 — всего 450 тысяч), и статистика по годам признается экспертами нерелевантной.

Наталья Вязовкина, Лебедев Денис, «Фонтанка.ру»