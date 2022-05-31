Расширение «бутылочного горлышка» на «Коле» сдвинулось с мёртвой точки: для газопроводов нашли подрядчика

Злополучное «бутылочное горлышко» на федеральной трассе «Кола» в районе Синявино в Кировском районе Ленобласти расширят вдвое. Ранее реконструкция дороги на этом участке «запнулась» о стратегические газопроводы. Теперь для их переукладки нашли подрядчика.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило контракт на переустройство подземных газопроводов, которые пересекают трассу Р-21 «Кола» на её 58-м километре, в районе Синявино, сообщает 31 мая 47News со ссылкой на пресс-службу организации. Этот участок Мурманского шоссе известен как «бутылочное горлышко» из-за того, что количество полос там сужается с четырех до двух. Под полотном дороги там проходят четыре нитки труб газпромовских газопроводов «Северный поток — 1» и «Грязовец — Ленинград». В апреле ФАС отменила конкурс на переустройство подземных магистралей на этом участке.
Подрядчик должен будет демонтировать существующие и уложить
По данным сайта Единой информационной системы в сфере закупок, подрядчиком стало ООО «Европейская столица». Эта же компания заявлялась на отмененный конкурс, и в ФАС посчитали, что заключая с ней контракт, дорожное управление рискует срывом работ.