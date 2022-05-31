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    Расширение «бутылочного горлышка» на «Коле» сдвинулось с мёртвой точки: для газопроводов нашли подрядчика

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    1 комментарий

    Злополучное «бутылочное горлышко» на федеральной трассе «Кола» в районе Синявино в Кировском районе Ленобласти расширят вдвое. Ранее реконструкция дороги на этом участке «запнулась» о стратегические газопроводы. Теперь для их переукладки нашли подрядчика.

    ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило контракт на переустройство подземных газопроводов, которые пересекают трассу Р-21 «Кола» на её 58-м километре, в районе Синявино, сообщает 31 мая 47News со ссылкой на пресс-службу организации. Этот участок Мурманского шоссе известен как «бутылочное горлышко» из-за того, что количество полос там сужается с четырех до двух. Под полотном дороги там проходят четыре нитки труб газпромовских газопроводов «Северный поток — 1» и «Грязовец — Ленинград». В апреле ФАС отменила конкурс на переустройство подземных магистралей на этом участке.

    Подрядчик должен будет демонтировать существующие и уложить 3 878 метров новых труб диаметром от 1 до 1,4 метра, а затем провести ряд испытаний. Трубопроводы поместят в специальные защитные футляры под насыпью дороги, чтобы они смогли выдерживать нагрузку от потока транспорта на оживленной трассе. Также подрядчику предстоит переустроить линии электропередачи, рекультивировать земли, высадить многолетние травы и благоустроить территорию.

    По данным сайта Единой информационной системы в сфере закупок, подрядчиком стало ООО «Европейская столица». Эта же компания заявлялась на отмененный конкурс, и в ФАС посчитали, что заключая с ней контракт, дорожное управление рискует срывом работ.

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    Комментарии (1)

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    байкер Ерёма будет газопровод прокладывать?
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