    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, с-в

    767мм

    69%

    Подробнее
    usd75eur81.22
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Расширение «бутылочного горлышка» на «Коле», где встают пробки, затянется: ФАС отменила закупку

    2515
    1 комментарий

    Расширение трассы «Кола» на 58-м километре (там в районе Приладожского четыре полосы сужаются до двух), в месте пересечения с газопроводом «Северный поток» «Газпрома», неожиданно остановила ФАС. Это означает, что сроки реконструкции затянутся, и автомобилистам Петербурга и Ленобласти ещё долго придётся стоять в пробках.

    Как пишет 47news, Федеральная антимонопольная служба неделю назад отменила закупку ФКУ Упрдор «Северо-Запад» на переустройство подземных магистралей на этом участке. Этот конкурс (на переустройство четырёх газпромовских ниток с начальной ценой контракта в 2,06 млрд рублей) Упрдор объявил 22 марта, на него заявилось петербургское ООО «Европейская столица».

    Прежде, отмечает издание, подобные конкурсы ФАС не отменяла, да и в целом в работах по перекладке газопроводных ниток под трассами нет ничего необычного. При блокировке контракта служба руководствовалась тем, что заказчик выставил дополнительные требования к участникам закупки, и признала работу с газопроводом непрофильной для дорожной организации. Упрдор, как посчитали в ФАС, рискует срывом работ, заключая контракт с «Европейской столицей», не подтвердившей наличие надлежащего опыта.

    «В рамках работ по объекту закупки необходимо переустройство линейной части магистрального газопровода, работы по врезке под давлением и двустороннее перекрытие магистрального газопровода, а также переустройство волоконно-оптической линии связи, что не относится к строительно-монтажным работам, выполняемым на автомобильной дороге. Такие работы должны классифицироваться как работы на линейном объекте», — прокомментировали в антимонопольном ведомстве.

    В Упрдоре теперь говорят об увеличении сроков реконструкции 900-метрового участка. Изначально предполагалось закончить его в 2023 году.

    «После такого решения ФАС у Управления дорог есть два пути: объявлять закупку заново либо обратиться в суд для обжалования решения антимонопольной службы. Нужно отметить, что с учетом роста цен на материалы и существующая цена контракта в два с лишним миллиарда может оказаться неактуальной и потребует корректировки. А уж будут на её увеличение деньги в федеральной казне, вопрос открытый», — сообщили 47news в ФКУ «Упрдор Северо-Запад», прогнозируя неизбежные пробки.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Лида Редкая
    Прокуратура не желает проверить ФАС? Выглядит как вредительство!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний