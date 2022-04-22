Расширение «бутылочного горлышка» на «Коле», где встают пробки, затянется: ФАС отменила закупку

Расширение трассы «Кола» на 58-м километре (там в районе Приладожского четыре полосы сужаются до двух), в месте пересечения с газопроводом «Северный поток» «Газпрома», неожиданно остановила ФАС. Это означает, что сроки реконструкции затянутся, и автомобилистам Петербурга и Ленобласти ещё долго придётся стоять в пробках.

Как пишет 47news, Федеральная антимонопольная служба неделю назад отменила закупку ФКУ Упрдор «Северо-Запад» на переустройство подземных магистралей на этом участке. Этот конкурс (на переустройство четырёх газпромовских ниток с начальной ценой контракта в 2,06 млрд рублей) Упрдор объявил 22 марта, на него заявилось петербургское ООО «Европейская столица».



Прежде, отмечает издание, подобные конкурсы ФАС не отменяла, да и в целом в работах по перекладке газопроводных ниток под трассами нет ничего необычного. При блокировке контракта служба руководствовалась тем, что заказчик выставил дополнительные требования к участникам закупки, и признала работу с газопроводом непрофильной для дорожной организации. Упрдор, как посчитали в ФАС, рискует срывом работ, заключая контракт с «Европейской столицей», не подтвердившей наличие надлежащего опыта.

«В рамках работ по объекту закупки необходимо переустройство линейной части магистрального газопровода, работы по врезке под давлением и двустороннее перекрытие магистрального газопровода, а также переустройство волоконно-оптической линии связи, что не относится к строительно-монтажным работам, выполняемым на автомобильной дороге. Такие работы должны классифицироваться как работы на линейном объекте», — прокомментировали в антимонопольном ведомстве.

В Упрдоре теперь говорят об увеличении сроков реконструкции 900-метрового участка. Изначально предполагалось закончить его в 2023 году.

