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    Глава МЭА заявил, что мировой энергетический кризис по масштабам превзойдет кризис 1980-х

    1838
    6 комментариев

    Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что предстоящий мировой энергетический кризис будет намного масштабнее кризисов 1970-х и 1980-х и продлится дольше.

    По его словам, летом мировые нефтяные рынки ждут сложности, спрос на топливо будет расти, а в Европе возможен дефицит бензина, керосина и дизельного топлива, пишет 31 мая РИА Новости.

    Бироль не исключает, что ФРГ и другие зависимые от российского газа страны должны будут нормировать потребление зимой. Также глава МЭА считает, что Германия должна ввести ограничение скорости на автобанах, чтобы сократить потребление нефтепродуктов.

    Минувшей ночью Евросоюз согласовал шестой пакет санкций с эмбарго на импорт российской нефти. Запрет пока касается только двух третей поставок по морю. Для поставок по трубопроводу сделали исключение, «которое должно быть пересмотрено в скором времени». Однако конкретные сроки также не указываются.

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    Комментарии (6)

    274655793
    Кризис на пользу,холодильник полный,пенсию подняли.
    07A
    Фатих Бироль не читает комменты dragvs, надо ссылочку кинуть.
    dragvs
    С 2021 года идет, пока вроде никто не замерз и не умер. До ЕС таки дошло что Газпром устроил диверсию и саботировал заполнение газовых хранилищ на зиму. Стала понятна причина диверсии и что с этим делать. Уже сейчас ЕС заполнил ПХГ выше 40%, темпы рекордные. Вырабатываются строгие требования по заполнению ПХГ, подготовка к зиме полным ходом, а еще даже лето не наступило. В целом мир стал более динамичным, вероятно кризис закончится гораздо раньше.
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