Евросоюз не может помешать России продавать нефть третьим странам, но полагает, что придется снижать цены, а это ограничит финансирование российской армии. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Мы не можем помешать России продавать нефть другим странам, мы не обладаем такими возможностями, но мы являемся главными клиентами России. Ей придется искать других. Очевидно, им придется снижать цены», — цитирует Борреля РИА Новости.

