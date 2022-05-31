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    Боррель: Мы не можем помешать России продавать нефть другим странам

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    4 комментария

    Евросоюз не может помешать России продавать нефть третьим странам, но полагает, что придется снижать цены, а это ограничит финансирование российской армии. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

    «Мы не можем помешать России продавать нефть другим странам, мы не обладаем такими возможностями, но мы являемся главными клиентами России. Ей придется искать других. Очевидно, им придется снижать цены», — цитирует Борреля РИА Новости.

    Ранее страны Евросоюза согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти. Запрет распространяется на две трети поставок. Также в новом санкционном пакете значится отключение Сбербанка от SWIFT.

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    Комментарии (4)

    Марти МакФлай
    Любопытно, увидим ли мы цену 150?
    Алик-1
    Через три месяца Боррель стал что то подозревать. Ещё через три до него дойдёт окончательно
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