Боррель заявил, что ЕС должен стать военной силой

События на Украине показали, что мягкой силы может быть недостаточно, поэтому Евросоюз должен стать военной силой. Об этом 31 мая заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.



Он призвал страны ЕС повышать свои расходы на оборону, отметив, что это необходимо делать в скоординированном режиме, объединяя ресурсы, пишет ТАСС.