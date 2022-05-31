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    Боррель заявил, что ЕС должен стать военной силой

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    12 комментариев

    События на Украине показали, что мягкой силы может быть недостаточно, поэтому Евросоюз должен стать военной силой. Об этом 31 мая заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

    Он призвал страны ЕС повышать свои расходы на оборону, отметив, что это необходимо делать в скоординированном режиме, объединяя ресурсы, пишет ТАСС.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Neue Berliner Redaktionsgesellschaft пообещал, что Германия «скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО». По его мнению, эта инициатива укрепит безопасность ФРГ и союзников по оборонному блоку.

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    Комментарии (12)

    aprahka
    А как же звание Дипломат?????
    zlopopik
    А что с НАТО? Всё? 😉
    AndrewBarsik
    Да уж. Похоже осталась только одна страна в мире, граждане которой готовы по приказу какого-то безумного старика лечь костьми за карманы его друзей.
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