Шольц: ФРГ вскоре будет иметь «самую большую армию в Европе» среди стран НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ вскоре появится «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран НАТО. Об этом 31 мая пишет ТАСС со ссылкой на интервью Шольца немецким СМИ.
«Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО», — сказал он. По его словам, это значительно укрепит безопасность ФРГ и её союзников.
Также канцлер ответил критикам, которые высказывались об отсутствии военной поддержки Украины со стороны ФРГ. «Мы передали оружие и будем поставлять больше вооружения. Эти заказы выполняются», — сказал Шольц.