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    Шольц: ФРГ вскоре будет иметь «самую большую армию в Европе» среди стран НАТО

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    26 комментариев

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ вскоре появится «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран НАТО. Об этом 31 мая пишет ТАСС со ссылкой на интервью Шольца немецким СМИ.

    «Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО», — сказал он. По его словам, это значительно укрепит безопасность ФРГ и её союзников.

    Также канцлер ответил критикам, которые высказывались об отсутствии военной поддержки Украины со стороны ФРГ. «Мы передали оружие и будем поставлять больше вооружения. Эти заказы выполняются», — сказал Шольц.

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    Комментарии (26)

    Ushat Pomoev
    Видимо, это - творческое развитие Потсдамских соглашений (речь сейчас идет о выделении 50 ярдов на вооружение Германии)?
    Вероятно, мир уже подзабыл, кто именно развязал и Первую, и Вторую мировую?
    VKuser199962806
    Шольц решил в Адольфа поиграть.
    VKuser192906306
    Поправляя пенсне...немцы сделают.Все что надо. Да и военная техника у них неплохая, как и других стран.Я сам был удивлен отдельными типами вооружений про которые мультфильмы не снимали. Разворошили пчелиный рой.
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