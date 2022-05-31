Шольц: ФРГ вскоре будет иметь «самую большую армию в Европе» среди стран НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ вскоре появится «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран НАТО. Об этом 31 мая пишет ТАСС со ссылкой на интервью Шольца немецким СМИ.



«Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО», — сказал он. По его словам, это значительно укрепит безопасность ФРГ и её союзников.

