Задержан подозреваемый в расправе над женщиной на глазах у ребёнка во Всеволожске

Оперативники Уголовного розыска нашли живым подозреваемого в убийстве из ревности бывшей подруги в детском центре во Всеволожском районе Ленобласти. Он отсыпался в петербургской парадной.



О задержании 31-летнего фигуранта 31 мая сообщает Следственный комитет Ленобласти. Мужчина пока остаётся в статусе подозреваемого, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать в суде о его аресте.

