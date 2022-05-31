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    Задержан подозреваемый в расправе над женщиной на глазах у ребёнка во Всеволожске

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    9 комментариев

    Оперативники Уголовного розыска нашли живым подозреваемого в убийстве из ревности бывшей подруги в детском центре во Всеволожском районе Ленобласти. Он отсыпался в петербургской парадной.

    О задержании 31-летнего фигуранта 31 мая сообщает Следственный комитет Ленобласти. Мужчина пока остаётся в статусе подозреваемого, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать в суде о его аресте.

    Пока подозреваемый приходит в себя от похмелья. По информации 47news, его нашли в парадной на проспекте Косыгина около полуночи. Как говорят, мужчина был сильно пьян. В Петербург после учинённой расправы он уехал на такси.

    От ножевых ранений погибла 35-летняя женщина, работавшая директором детского центра на Заводской улице во Всеволожске. Днём 29 мая к ней на работу пришёл бывший ухажёр, с которым не сложился служебный роман, полоснул её по виску и ударил в сердце, писали 47news. Женщина с 11-летним сыном смогла дойти до компьютерного клуба и попросить о помощи. Агрессор зашел вместе с ними, но сразу вышел и скрылся.

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    Комментарии (9)

    252674901
    Так выглядят "традиционные российские семейные ценности" в Путинской России.
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    вполне себе нормальный результат от построения треугольников, в сухом остатке хорошее, что у ребёнка остался законный отец, который, наконец, получит доступ к своему ребёнку и сможет заняться его воспитанием/
    07A
    Иванов. Все понятно.
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