Задержан подозреваемый в расправе над женщиной на глазах у ребёнка во Всеволожске

Оперативники Уголовного розыска нашли живым подозреваемого в убийстве из ревности бывшей подруги в детском центре во Всеволожском районе Ленобласти. Он отсыпался в петербургской парадной.
О задержании 31-летнего фигуранта 31 мая сообщает Следственный комитет Ленобласти. Мужчина пока остаётся в статусе подозреваемого, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать в суде о его аресте.
Пока подозреваемый приходит в себя от похмелья. По информации 47news, его нашли в парадной на проспекте Косыгина около полуночи. Как говорят, мужчина был сильно пьян. В Петербург после учинённой расправы он уехал на такси.
От ножевых ранений погибла 35-летняя женщина, работавшая директором детского центра на Заводской улице во Всеволожске. Днём 29 мая к ней на работу пришёл бывший ухажёр, с которым не сложился служебный роман, полоснул её по виску и ударил в сердце, писали 47news. Женщина с 11-летним сыном смогла дойти до компьютерного клуба и попросить о помощи. Агрессор зашел вместе с ними, но сразу вышел и скрылся.