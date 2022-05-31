Замглавы МИД Иванов рассказал, что у ведомства есть план на случай эвакуации дипломатов из недружественных стран

Российский МИД пока не видит необходимости в эвакуации дипломатических учреждений, расположенных в недружественных странах. Однако для такого случая есть план. Об этом рассказал замглавы МИД России Евгений Иванов, передает РИА Новости 31 мая.

«Необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены», — сказал он.

