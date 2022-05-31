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    Замглавы МИД Иванов рассказал, что у ведомства есть план на случай эвакуации дипломатов из недружественных стран

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    5 комментариев

    Российский МИД пока не видит необходимости в эвакуации дипломатических учреждений, расположенных в недружественных странах. Однако для такого случая есть план. Об этом рассказал замглавы МИД России Евгений Иванов, передает РИА Новости 31 мая.

    «Необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены», — сказал он.

    Иванов отметил, что власти некоторых стран, где есть «повышенная активность русофобских элементов», приняли необходимые меры, чтобы оградить российские дипмиссии от нападений экстремистов. К сожалению, так было не везде, отметил замглавы МИД.

    Посла РФ в Польше Сергея Андреева 9 мая облили красной краской во время возложения цветов на кладбище советских воинов. Послу преградили путь неизвестные люди, после чего Андрееву в сопровождении полиции пришлось покинуть кладбище.

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    Комментарии (5)

    dragvs
    Уверен что и обратный план у них тоже имеется.
    Леонтий
    Все предусмотрено!
    Две монеты
    Если все родственники и соседи не желают тебя видеть и гонят тебя взашей, то, видимо, потому что ты начал творить какую-то лютую дичь. Обычно это следствие того что ты сошёл с ума и твои навязчивые идеи стали для тебя важнее реальности.
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